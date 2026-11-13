दहेज प्रताड़ना और विवाहिता के मौत मामले में पति-ससुर की सजा बरकरार, केस छतरपुर से जुड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना और विवाहिता की अस्वाभाविक मौत के मामले में पति और ससुर की दोषसिद्धि व सजा बरकरार रखते हुए उनकी आपराधिक अपील निरस्त कर दी है। सत्र न्यायालय के निर्णय को उचित ठहराया न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ ने फैसले में सत्र न्यायालय के निर्णय को उचित ठहराया। मामले के अनुसार, छतरपुर निवासी विमलेश कुशवाहा का विवाह जाहार कुशवाहा से हुआ था। जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था विवाह के करीब छह माह बाद 19 जुलाई 2016 को विमलेश ने हेयर डाई में मौजूद जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल छतरपुर, मिशन अस्पताल और फिर ग्वालियर मेडिकल काॅलेज में भर्ती कराया गया, जहां दो अगस्त 2016 को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

50 हजार रुपये दहेज की मांग मृतका के पिता और परिजनों ने आरोप लगाया था कि पति और ससुर 50 हजार रुपये दहेज की मांग को लेकर विमलेश को प्रताड़ित करते थे। इसी प्रताड़ना से परेशान होकर उसने जहरीला पदार्थ सेवन किया था। प्रकरण की सुनवाई के बाद सत्र न्यायालय छतरपुर ने 24 नवंबर 2021 को पति को धारा 304-बी के तहत 10 वर्ष तथा धारा 498-ए के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए दोनों ने हाई कोर्ट में अपील दायर की।