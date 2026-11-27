नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी शहपुरा। जिले के वन परिक्षेत्र शहपुरा में तेंदुए की खाल बरामदगी के मामले में विवेचना के दौरान नया घटनाक्रम सामने आया है। शहडोल से बुलाए गए डॉग स्क्वायड की मदद से वन विभाग ने ग्राम सरसवाही क्षेत्र से विश्वनाथ बाबा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

पूछताछ में सामने आया है कि उसी ने दूसरे ग्रामीण के घर तेंदुए की खाल रखवाकर वन विभाग को सूचना दी थी। आरोपी के आश्रम से तेंदुए का कटा हुआ सिर और एक मृत उल्लू भी बरामद किया गया है।

वन अमले ने मौके पर पंचनामा व जब्‍तीनामा तैयार कर प्रकरण पंजीबद्ध किया और आरोपी नन्हू सिंह को शहपुरा न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। उस समय तक मामला सीधा-सादा लग रहा था कि नन्हू सिंह के पास तेंदुए की खाल मिली है,लेकिन वन विभाग को शक था कि इस मामले के पीछे कोई और भी हो सकता है। इसलिए विवेचना को आगे बढ़ाया गया।

जानकारी के अनुसार, मुखबिर से मिली सूचना पर वन परिक्षेत्र शहपुरा की टीम ने 23 नवंबर को ग्राम गपैया निवासी नन्हू सिंह परस्ते के घर की तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान घर से तेंदुए की खाल बरामद हुई थी।

शहडोल डॉग स्क्वायड ने बाबा की झोपड़ी तक पहुंचाया

प्रकरण की विवेचना आगे बढ़ने पर वन विभाग ने साक्ष्य जुटाने के लिए शहडोल से डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया। गुरुवार को डॉग स्क्वाड को घटनास्थल पर ले जाया गया। ट्रैकिंग करते हुए खोजी श्वान विश्वनाथ बाबा की झोपड़ी तक पहुंचा।संदेह के आधार पर वन विभाग की टीम ने विश्वनाथ बाबा से पूछताछ की, जिसमें उसने स्वीकार किया कि उसी ने नन्हू सिंह परस्ते के यहां तेंदुए की खाल रखवाकर सूचना दी थी। जांच के दौरान आरोपी के मोबाइल फोन में भी खाल की फोटो मिली है।

इसके बाद बाबा की झोपड़ी की तलाशी लेने पर वहां से तेंदुए का कटा हुआ सिर और एक मृत उल्लू बरामद हुआ। वन विभाग ने आरोपी विश्वनाथ के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

क्यों फंसाया दूसरे ग्रामीण को?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि विश्वनाथ बाबा ने नन्हू सिंह को क्यों फंसाया? क्या दोनों के बीच कोई पुरानी रंजिश थी, या फिर खाल की तस्करी के खेल में नन्हू सिंह को मोहरा बनाया गया? वन विभाग इन सभी बिंदुओं पर जांच कर रहा है। मोबाइल में मिली फोटो से यह भी पता चलता है कि आरोपी खाल के साथ पहले से जुड़ा हुआ था। तेंदुए का सिर झोपड़ी में मिलने से यह आशंका और गहरी हो गई है कि तेंदुए का शिकार इसी क्षेत्र में किया गया होगा।

तंत्र-मंत्र या अन्य अवैध गतिविधियों की आशंका भी

मृत उल्लू मिलने से तंत्र-मंत्र या अन्य अवैध गतिविधियों की आशंका भी जताई जा रही है, हालांकि वन विभाग ने अभी इस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा है।वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डॉग स्क्वाड की मदद से इस मामले की परतें खुल रही हैं। पहले जो व्यक्ति जेल गया, वह असली आरोपी नहीं था, बल्कि उसे फंसाया गया था। अब असली आरोपी पकड़ में आ गया है। इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।