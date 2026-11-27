नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। जिले की सरकारी धान बिना मिलिंग किए महाराष्ट्र में बेचने की ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू कर दी है। जबलपुर से डीएसपी चरणजीत सिंह धामी की अगुवाई में शुक्रवार की सुबह टीम जिला मुख्यालय पहुंच गई। सबसे पहले जिला नागरिक आपूर्ति निगम कार्यालय पहुंचकर वहां से दस्तावेज लिए गए हैं। टीम गोरखपुर मंडी रवाना हो गई है। यहां से टीम हर्रा राइस मिल और वेयरहाउस की जांच करने के साथ गणेशपुर मिल भी जाएगी। गौरतलब है कि कलेक्टर के निर्देश में हुई जांच में भी बड़ा फर्जी वाला सामने आया है। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने संयुक्त कलेक्टर भारती मरावी की अगुवाई में टीम बनाई थी। इस टीम ने भी कई फर्जी किसान पकड़े हैं। मामला ईओडब्लू तक पहुंचाने के बाद यह और गंभीर हो गया है।

फर्जी किसानों के नाम पर हजारों क्विंटल धान की खरीदी कलेक्टर ने जांच कराई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि फर्जी किसानों के नाम पर हजारों क्विंटल धान की खरीदी दर्शा दी गई। इसमें 13 वर्ष के नाबालिग बालक सहित कई मजदूरों के नाम भी शामिल हैं। प जापान से लौटते ही कलेक्टर ने जांच रिपोर्ट तलब की थी। शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई के कयास लगाए जा रहे थे। इसी क्रम में जिला प्रशासन के साथ ईओडब्लू भी कड़ी कार्रवाई कर रही है।

हर्रा स्थित राइस मिल और गोदाम में छापा मामला हर्रा स्थित राइस मिल और गोदाम का है। 27 अक्टूबर को वहां जिला प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने जांच टीम गठित की थी। जांच टीम ने जब गहराई से पड़ताल की तो एक के बाद एक परतें खुलती चली गईं। महाराष्ट्र भेजने के लिए परिवहन अनुज्ञप्ति साठगांठ जांच टीम ने पकड़ा कि गोरखपुर मंडी से हजारों ट्रक धान महाराष्ट्र भेजने के लिए परिवहन अनुज्ञप्ति साठगांठ कर मनमाने तरीके से जारी हुई थी। इसी की जब जांच हुई तो मिलर ने जिन किसानों से धान खरीदी करना दर्शाया, वे किसान ही फर्जी सामने आए।