डिंडौरी पुलिस ने सुलझाया ब्लांड मर्डर केस, खेत में पानी छोड़ने पर बुजुर्ग महिला का सिर पत्थर से कुचला; आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी : कोतवाली अंतर्गत ग्राम बहेरा माल में एक सितंबर को खेत में 65 वर्षीय वृद्ध महिला के अंधे हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। खेत में पानी छोड़ने की बात पर आरोपी और मृतिका के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद पत्थर पटककर वृद्ध महिला की आरोपी द्वारा हत्या कर दी गई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश के जेल भेज दिया गया है।

निदाई करने अकेले खेत गई थी मृतिका पुलिस ने बताया कि कमलाबाई बनवासी पति ढोलीलाल बनवासी उम्र 65 वर्ष एक सितंबर की सुबह लगभग 10 बजे प्रतिदिन की तरह अपने घर से धनवासी बहेरा रोड तिराहा के पूर्व दिशा में पहाडी के नीचे स्थित अपने खेत पर निदाई करने के लिए अकेले गई थी।