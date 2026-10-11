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डिंडौरी पुलिस ने सुलझाया ब्लांड मर्डर केस, खेत में पानी छोड़ने पर बुजुर्ग महिला का सिर पत्थर से कुचला; आरोपी गिरफ्तार

डिंडौरी पुलिस ने 65 वर्षीय महिला के हत्याकांड का पर्दाफाश किया है। खेत में पानी छोड़ने के विवाद पर आरोपी ने पत्थर मारकर उनकी हत्या की थी, जिसे गिरफ्ता...और पढ़ें

By Neeraj ShrivasEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Sun, 11 Oct 2026 12:57:16 PM (IST)Updated Date: Sun, 11 Oct 2026 12:57:16 PM (IST)
डिंडौरी पुलिस ने सुलझाया ब्लांड मर्डर केस, खेत में पानी छोड़ने पर बुजुर्ग महिला का सिर पत्थर से कुचला; आरोपी गिरफ्तार
डिंडौरी पुलिस ने सुलझाया ब्लांड मर्डर केस। (नईदुनिया)

HighLights

  1. डिंडौरी के ग्राम बहेरा माल में वृद्धा की हत्या हुई
  2. खेत में पानी छोड़ने के विवाद में हुआ था संघर्ष
  3. आरोपी ने पत्थर पटककर 65 वर्षीय महिला की जान ली

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी : कोतवाली अंतर्गत ग्राम बहेरा माल में एक सितंबर को खेत में 65 वर्षीय वृद्ध महिला के अंधे हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। खेत में पानी छोड़ने की बात पर आरोपी और मृतिका के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद पत्थर पटककर वृद्ध महिला की आरोपी द्वारा हत्या कर दी गई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश के जेल भेज दिया गया है।

निदाई करने अकेले खेत गई थी मृतिका

पुलिस ने बताया कि कमलाबाई बनवासी पति ढोलीलाल बनवासी उम्र 65 वर्ष एक सितंबर की सुबह लगभग 10 बजे प्रतिदिन की तरह अपने घर से धनवासी बहेरा रोड तिराहा के पूर्व दिशा में पहाडी के नीचे स्थित अपने खेत पर निदाई करने के लिए अकेले गई थी।


खेत से वापस नहीं लौटी मृतिका

परिजनों के अनुसार महिला रोज शाम लगभग छह बजे तक घर वापस आ जाती थी, लेकिन उस दिन वह शाम सात बजे तक घर वापस नहीं आई। इसके बाद परिजनों ने गांव बस्ती सहित आसपास पडोस में महिला की तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। परिजन धनवासी बहेरा रोड तिराहा के पूर्व दिशा पहाडी के नीचे खेत में रात लगभग आठ बजे पहुंचे तो उन्होंने देखा की कमलाबाई बनवासी अपने खेत में मृत अवस्था में पड़ी थी। उसके सिर में चोट लगी थी और पूरे चेहरे खून था। महिला की मौत एक सितंबर की सुबह 10 बजे से रात आठ बजे के बीच होना बताया गया है।

मनोवैज्ञानिक तरीके से की पूछताछ

  • परिजनों की सूचना पर मर्ग कायम कर पुलिस ने जांच शुरू की। जांच दौरान शॉट पीएम रिपोर्ट में वृद्धा की मौत पत्थर से चोट पहुंचाकर अज्ञात व्यक्ति द्वारा करना सामने आया। अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना की गई।

  • मुखबिरों से मिली जानकारी व भौतिक साक्ष्य के आधार पर संदेही धुव्रलाल बनवासी पिता लक्ष्मण लाल बनवासी उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम बहेरा से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर आरोपी धुव्रलाल द्वारा वारदात को अंजाम देना स्वीकर कर लिया। आरोपी ने बताया कि एक सितंबर की शाम लगभग 4 से 5 बजे के बीच उसके खेत में कमला बाई अपने खेत का पानी मेढ़ से छोड़ रही थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया और आरोपी ने पत्थर पटककर वृद्धा की हत्या कर दी।

    • न्यायालय में पेश किया गया आरोपी

    पुलिस ने बताया कि आरोपी को ज्युडिशियल रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक आशीष खरे के मार्गदर्शन और कोतवाली प्रभारी दुर्गा प्रसाद नगपुरे के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में एसआई मुकेश बैरागी, एएसआई केशलाल मरावी, प्रवीण खम्परिया, प्रधान आरक्षक विनोद माहौर, रोहित पटेल, सतेन्द्र डहेरिया, महिला आरक्षक लकी मिश्रा शामिल रही।

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