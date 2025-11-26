डिंडौरी में सदर के बेटे ने शेयर की कुणाल कामरा की RSS के टीशर्ट वाली आपत्तिजनक फोटो, मचा बवाल

डिंडौरी, नईदुनिया प्रतिनिधि। जामा मस्जिद डिंडौरी के सदर शेख सफीक के बेटे शेख शाहीक द्वारा सोशल मीडिया में कुणाल कामरा की आरएसएस को लेकर एक आपत्तिजनक फोटो पोस्ट की गई है। इस पोस्ट को लेकर हिंदूवादी संगठन विरोध में लाम बंद हो गए हैं। भाजपा सहित आरएसएस और हिंदूवादी संगठनों के नेता बुधवार को सुबह से ही कोतवाली में एकत्रित हो रहे हैं। धीरे-धीरे यहां लोगों का जमावड़ा लगता जा रहा है।
फोटो डालने वाले शेख शाहीक के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। आरोप है कि शेख शाहीक द्वारा आरएसएस लिखे एक फोटो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट में डाला गया, जिसमें इसको लेकर आपत्ति जताई जा रही है। इस मामले में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। नईदुनिया से चर्चा के दौरान शेख शफीक ने बताया कि उसमें पीएसएस लिखा हुआ है। यह मामला मंगलवार की रात ही सामने आया था।
आनन-फानन में आरोपित के सोशल मीडिया अकाउंट से उस पोस्ट को हटाया गया। उसके बाद भी लोगों का विरोध कम होता नजर नहीं आ रहा है। गौरतलब है कि दो माह पहले ही जामा मस्जिद के सदर सहित अन्य पर कोतवाली पुलिस ने मनमानी पूर्वक बिना अनुमति मुख्य मार्ग रोकने और पुलिस से अभद्रता बरतने के आरोप में मामला दर्ज किया था। यह दूसरी बार है जब इस परिवार को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया है।
हिंदूवादी संगठनों के नेताओं का आरोप है कि लगातार जिले में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है और जिम्मेदार कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है। जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल भी कोतवाली पहुंच रहा है।