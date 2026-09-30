नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। जिले के बजाग थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चांडा में 65 वर्षीय एक वृद्ध महिला की जादू टोना के शक में धारदार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोपित रिश्ते में महिला का भतीजा बताया जा रहा है।

घर के बाहर की लामिया बाई की हत्या

वारदात की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा बनाकर मर्ग कायम कर जांच शुरू की। लामिया बाई की हत्या घर के बाहर की गई है।

सड़क किनारे शव देखकर मचा हड़कंप

सड़क किनारे महिला का शव देखकर बुधवार की सुबह ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बजाग भिजवाया गया।

मौके पर जमा हो गए ग्रामीण

वृद्ध महिला की धारदार हथियार से हत्या किये जाने की जानकारी लगने पर ग्रामीण भी मौके पर जमा हो गए और उनके बीच कई तरह की चर्चाएं व्याप्त रही। वारदात मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात की बताई जा रही है।