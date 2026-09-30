नाबालिग छात्रा की आत्महत्या मामले में आरोपी शिक्षक ने गिरफ्तारी की बात छिपाने के लिए मेडिकल लीव का लिया सहारा, जमानत पर बाहर आकर फिर पढ़ाने लगा

नई दुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नाबालिग किशोरी की आत्महत्या के मामले में आरोपी सरकारी स्कूल के शिक्षक ने अपनी गिरफ्तारी और करीब 10 दिन जेल में रहने की जानकारी शिक्षा विभाग से छिपाए रखी। आरोप है कि किशोरी को पंचायत बुलाकर उसके चरित्र और गतिविधियों को लेकर आपत्तिजनक बातें कही गई थीं।

उसे ‘चोर’ और ‘डायन’ कहे जाने सहित अन्य आरोप भी जांच में सामने आए हैं। घटना के बाद किशोरी ने जहर खा लिया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। करीब 10 दिन बाद जमानत मिलने पर बाहर आया मामले में शिक्षक संतोष कुमार पटेल को 19 अगस्त 2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। करीब दस दिन बाद जमानत मिलने पर वह बाहर आया और इसके बाद सगड़ा-छपनी स्कूल में दोबारा पहुंचकर पढ़ाने लगा। खास बात यह है कि शिक्षक ने गिरफ्तारी और जेल जाने की जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नहीं दी। स्कूल में उसकी गैरहाजिरी को मेडिकल लीव के जरिए दर्ज कराया गया।

प्राचार्य के पत्र से विभाग को मिली जानकारी मामले का खुलासा तब हुआ, जब सगड़ा-छपनी स्कूल की प्राचार्य ने शिक्षक के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजा। बताया गया कि शिक्षक ने स्कूल में आवेदन देकर पारिवारिक विवाद के चलते अपने खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज होने की बात कही थी। इसी आवेदन और उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्राचार्य ने शिक्षक की गिरफ्तारी, जेल भेजे जाने और बाद में जमानत पर रिहा होने की जानकारी शिक्षा विभाग को भेजी। प्राचार्य का पत्र 8 सितंबर को डीईओ कार्यालय में प्राप्त हुआ।

इसके बाद विभाग के स्तर पर शिक्षक की गिरफ्तारी और पूरे प्रकरण की जानकारी सामने आई। डीईओ गौतम बर्वे ने भी स्वीकार किया कि उन्हें शिक्षक के जेल जाने की जानकारी पहले नहीं थी। पंचायत में किशोरी पर लगाए गए थे आरोप पुलिस की जांच के मुताबिक, 19 अक्टूबर 2025 को संतोष पटेल सहित राममिलन पटेल, अशोक पटेल और राजेश पटेल ने किशोरी के रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों को बुलाकर पंचायत की थी। जांच में यह बात सामने आई कि पंचायत के दौरान किशोरी के चरित्र और उसकी गतिविधियों को लेकर सवाल उठाए गए। वीडियो भी पंचायत में लोगों को दिखाया गया था बताया गया कि 15 अक्टूबर को कैमरा लगाकर तैयार किया गया एक वीडियो भी पंचायत में लोगों को दिखाया गया था। किशोरी और उसके माता-पिता की मौजूदगी में उस पर चोरी सहित अन्य आरोप लगाए जाने और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने की बात पुलिस जांच में सामने आई है। पिता से कथित रूप से तीन लाख रुपये हर्जाने की मांग करने की धमकी दिए जाने का आरोप भी लगाया गया है। पंचायत के बाद मामा के घर भेजा था घटना के बाद परिजनों ने किशोरी को कुछ समय के लिए उसके मामा के घर भेज दिया था। 10 नवंबर 2025 को किशोरी ने वहीं जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे बरगी स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जबलपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लार्डगंज और बरगी पुलिस ने मामले की जांच की किशोरी की मौत के बाद लार्डगंज थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की थी। बाद में घटनास्थल बरगी पुलिस चौकी क्षेत्र से संबंधित पाए जाने पर जांच बरगी पुलिस को सौंप दी गई। लार्डगंज और बरगी पुलिस ने मामले की जांच की।