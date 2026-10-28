डिंडौरी में खेत में काम कर रहे किसान पर हाथी का हमला, हाथ-पैर में फ्रैक्चर; कमर में भी चोट

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। जिले के मेहंदवानी वन परिक्षेत्र के जंगल में एक हाथी पिछले कुछ दिन से विचरण कर रहा है। हाथी कान्हा से आना बताया जा रहा है। अभी तक हाथी द्वारा नुकसान करने की बात सामने नहीं आई है।

स्वास्थ्य केंद्र मेहंदवानी में भर्ती कराया

बुधवार की सुबह हाथी द्वारा 55 वर्षीय एक किसान को घायल कर देने का मामला सामने आया है। गंभीर रूप से घायल किसान को वन अमले द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहंदवानी में भर्ती कराया गया।

खेत में काम कर रहा था किसान

जानकारी में बताया गया कि मंगल सिंह निवासी वन ग्राम डोभी बुधवार की सुबह अपने खेत में काम कर रहा था। सुबह लगभग साढ़े 6.30 बजे के आसपास एक जंगली हाथी ने उस पर पीछे से हमला कर दिया।

किसान के हाथ, पैर में गंभीर चोट

वन अमले ने बताया कि हाथी के हमले में किसान मंगल सिंह के हाथ, पैर में फ्रैक्चर है। साथ ही कमर में चोट भी आई है। सामुदायिक स्वास्थ केंद्र में प्राथमिक इलाज के बाद किसान को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इस घटना को लेकर ग्रामीणों ने पंचनामा भी बनाया है।