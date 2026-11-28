नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी शहपुरा। शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहपुरा के पूर्व प्रभारी प्राचार्य वेदप्रकाश साहू पर लगे गंभीर आरोपों ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायतकर्ता ने पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करने सहित सरकारी अभिलेखों में कथित गड़बड़ी, शिक्षकों से जॉइनिंग के नाम पर 25 हजार रुपये लेने और वर्ष 2005 की नियुक्ति में कथित फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के इस्तेमाल जैसे आरोप लगाए हैं।

शिकायतकर्ता का दावा है कि उसने विभिन्न दस्तावेजों के साथ शिकायत की है। मामला अब जिला स्तर से लेकर भोपाल स्थित लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई तक पहुंचने की बात कही जा रही है। दो विवाह के आरोप, पुलिस चालान का दिया हवाला शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि वेदप्रकाश साहू ने पहली पत्नी के जीवित रहते और कथित तौर पर बिना कानूनी तलाक लिए दूसरा विवाह किया। इस संबंध में थाना शहपुरा के पुलिस चालान क्रमांक 260/2022 का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि पुलिस रिकॉर्ड में विमला बाई के पति के रूप में वेदप्रकाश साहू का नाम दर्ज है। शिकायतकर्ता ने इस पूरे मामले की वैधानिक जांच कराने की मांग की है।