डिंडौरी में मृत बताकर कल्याणी पेंशन के दो लाख रुपये निकाले, महिला बोली- साहब मैं जिंदा हूं...

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी शहपुरा। जिले के जनपद पंचायत शहपुरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मरवारी के पोषक ग्राम पड़रिया खुर्द में संबल योजना से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है।

आवेदन दिनांक 23 अगस्त 2022 दर्ज

बताया गया है कि सामिया बाई झारिया के दस्तावेजों में पति का नाम राजेंद्र कुमार झारिया और आवेदन दिनांक 23 अगस्त 2022 दर्ज है। संबल योजना के तहत स्वीकृत राशि दो लाख बताई गई है।

पेंशन और राशन जारी

मामले को और गंभीर बनाने वाली बात यह है कि जिस महिला को रिकॉर्ड में मृत दर्शाए जाने की बात सामने आ रही है, उसे वर्तमान में कल्याणी पेंशन योजना का लाभ मिलने के साथ राशन भी प्राप्त हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि एक ही सरकारी व्यवस्था में महिला को कहीं मृत और कहीं जीवित कैसे दर्ज किया गया।