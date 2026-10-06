जबलपुर के प्लाॅट का एग्रीमेंट कर सेवानिवृत्त पुलिस जवान से हड़पे पांच लाख रुपये, 20 लाख रुपये में हुआ था सौदा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। प्लाॅट देने का झांसा देकर एक व्यक्ति और उसके दो साथियों पर पुलिस के सेवानिवृत्त जवान से पांच लाख रुपये हड़पने का आरोप लगा है। पीड़ित ने प्लाॅट का एग्रीमेंट कर पांच लाख रुपये एडवांस दिए थे।
रुपये देके बाद न तो उसे प्लाट दिया गया और न ही रकम लौटाई गई। पीड़ित मंगलवार को जनसुनवाई में शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक ने जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
आंबेडकर कालोनी निवासी मधुसूदन पांडे ने हस्ताक्षरित शिकायत में बताया कि जमीन के मामलों में कई लोगों के साथ फर्जीवाड़ा करने वाले एक व्यक्ति से उसकी पहचान हुई थी। उक्त व्यक्ति ने कठोंदा रोड पर एक हजार वर्गफीट प्लाॅट का सौदा 20 लाख रुपये में किया।
सौदे के दौरान उसने पांच लाख रुपये एडवांस दिए और एग्रीमेंट भी कराया। आरोप है कि इसके बाद संबंधित व्यक्ति, उसकी पत्नी और साले ने न तो प्लाट दिया और न ही पांच लाख रुपये वापस किए। परेशान होकर मधुसूदन ने जनसुनवाई में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है।
संजय नगर यादव कालोनी निवासी कमलेश साहू ने भी जनसुनवाई में शिकायत की। उसने बताया कि उसकी किराना दुकान है। उसने कुछ लोगों के खिलाफ लार्डगंज थाने में एफआइआर दर्ज कराई थी। इसके बाद से संबंधित लोग उसे परेशान कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। डर के कारण वह दुकान भी नहीं खोल पा रहा है। उसने शिकायत देकर सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की है।
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