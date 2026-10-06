जबलपुर के प्लाॅट का एग्रीमेंट कर सेवानिवृत्त पुलिस जवान से हड़पे पांच लाख रुपये, 20 लाख रुपये में हुआ था सौदा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। प्लाॅट देने का झांसा देकर एक व्यक्ति और उसके दो साथियों पर पुलिस के सेवानिवृत्त जवान से पांच लाख रुपये हड़पने का आरोप लगा है। पीड़ित ने प्लाॅट का एग्रीमेंट कर पांच लाख रुपये एडवांस दिए थे।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कार्रवाई की मांग रुपये देके बाद न तो उसे प्लाट दिया गया और न ही रकम लौटाई गई। पीड़ित मंगलवार को जनसुनवाई में शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक ने जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।