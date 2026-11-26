नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। जिले के शहपुरा स्थित शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रभारी प्राचार्य पर शिक्षक से निजी गाड़ी चलवाने और जॉइनिंग के नाम पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगा है। कलेक्टर ने 6 नवंबर को जांच के आदेश दिए थे। शहपुरा एसडीएम द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है।

एक-दो दिन में जांच रिपोर्ट तैयार हो जाएगी शहपुरा एसडीएम ने बताया कि संबंधित प्राचार्य जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। एक-दो दिन में जांच रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। शिक्षक विनोद कुमार साहू का ट्रांसफर जबलपुर से डिंडौरी हुआ था। 20 हजार रुपए मांगे गए आरोप है कि स्कूल में जॉइनिंग के लिए उनसे 20 हजार रुपए मांगे गए। यह मांग प्रभारी प्राचार्य वेदप्रकाश साहू और कंप्यूटर ऑपरेटर चंद्रशेखर साहू ने की। कंप्यूटर ऑपरेटर प्राचार्य का भांजा है दावा है कि कंप्यूटर ऑपरेटर प्राचार्य का भांजा है। आरोप है कि एक दूसरे शिक्षक से भी 5 हजार रुपये मांगे गए। दोनों शिक्षकों से कुल 25 हजार रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। बताया गया कि रकम किसी तीसरे शख्स के बैंक खाते में ट्रांसफर करवाई गई।