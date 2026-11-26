नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। गोहलपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को एक ही साड़ी के दो अलग-अलग फंदों पर मां और उसकी 10 वर्षीय बेटी के शव लटके मिले। लटका देखकर बेटे की चीख निकल गई घटना के वक्त घर में मौजूद 11 वर्षीय बेटा छत से नीचे लौटा, तो मां और बहन को फंदे पर लटका देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी आवाज सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस और स्वजनों को सूचना दी। गोहलपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

दोपहर तक सब कुछ ठीक था अमखेरा के नर्मदा नगर में पेशे से प्लंबर मनीष कुशवाहा, पत्नी, बेटी और बेटे के साथ रहता है। वह सुबह काम पर निकल गया। घर पर पत्नी अंजना ओर दोनों बच्चे थे। दोपहर तक सब कुछ ठीक था। मां-बहन को इस अवस्था में देखकर वह रोने लगा बेटा विकास खेलते हुए घर की छत पर गया। कुछ देर बाद जब वह नीचे लौटा, तो कमरे में मां और बहन के शव फंदे पर लटके मिले। मां-बहन को इस अवस्था में देखकर वह रोने लगे। उसकी आवाज सुनकर जब आसपास के लोग पहुंचे तो घटना का पता चला।