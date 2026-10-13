जीराम जी के कामों की खुलेगी परत-दर-परत, जांच के लिए दिल्ली से डिंडौरी पहुंची केंद्रीय टीम

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। जिले में वीबी-जी राम जी योजना के तहत कराए जा रहे निर्माण कार्य अब केंद्रीय जांच टीम की निगरानी में हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन और निर्माण कार्यों की जमीनी हकीकत परखने के लिए दिल्ली से केंद्रीय टीम डिंडौरी पहुंची है।
टीम जिले के विभिन्न जनपदों और ग्राम पंचायतों में पहुंचकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी और अपनी रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को सौंपेगी।
सहायक आयुक्त दीक्षा सुप्याल बिष्ट के नेतृत्व में गठित इस टीम में प्रोजेक्ट आफिसर रेखा पीएस भी शामिल हैं। टीम 15 अक्टूबर को वापस लौटेगी।
जिले में योजना के तहत बनाई जा रही सड़कों, तालाबों, डबरियों और अन्य निर्माण कार्यों में मनमानी के आरोप लगातार लगते रहे हैं। कई स्थानों पर मशीनों के उपयोग और मजदूरी भुगतान में अनियमितताओं की शिकायतें भी सामने आई हैं।
ऐसे में केंद्रीय टीम का दौरा योजना के क्रियान्वयन से जुड़े सवालों के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निरीक्षण के दौरान टीम निर्माण स्थलों की स्थिति का जायजा लेने के साथ जाॅब कार्ड और मस्टर रोल की जांच करेगी।
इसके अलावा हितग्राहियों से सीधे संवाद कर कामकाज से जुड़ी जानकारी भी जुटाई जाएगी। टीम की रिपोर्ट से केंद्र सरकार को जिले में योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी सामने आएगी।
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