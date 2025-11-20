मेरी खबरें
    डिंडौरी के कोड़ाझिर गांव में घर में सो रहे व्यक्ति की धारदार हथियार से वारकर हत्या

    मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के मेहंदवानी थाना इलाके के कोड़ाझिर गांव में घर में सो रहे एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या की वारदात सामने आई है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक जिसकी हत्या हुई उसका घर बस्ती से थोड़ा बाहर है। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी ने उस पर हमला किया।

    By Neeraj Shrivas
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 20 Nov 2025 01:28:09 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 20 Nov 2025 01:33:07 PM (IST)
    डिंडौरी में मृतक के परिजन पोस्टमार्टम के बाद शव लेने के लिए बैठे रहे।

    HighLights

    1. बुधवार रात को अपने घर में सोया था व्यक्ति।
    2. रात में तेज आवाज सुनकर घर के लोग उठ गए।
    3. धारदार हथियार से कान के पास किया गया वार।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। डिंडौरी जिले के मेहंदवानी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत भलवारा के पोषक ग्राम कोड़ाझिर में अज्ञात आरोपी द्वारा बुधवार की दरमियानी रात घर में सो रहे अधेड़ की धारदार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया है।

    घटना की सूचना पर गुरुवार की सुबह पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा बनाकर शव को पोस्ट मार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहंदवानी लेकर आई। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार सुबल शाह धुर्वे पिता फूदीलाल धुर्वे उम्र 55 वर्ष निवासी अपने घर में सो रहा था। रात लगभग 11:30 बजे के आसपास घर में घुसकर अज्ञात आरोपी ने धारदार हथियार से हत्या कर दी।


    परिवार सहित घर में सो रहा था

    जानकारी के अनुसार सुबल अपने परिवार के साथ घर सोया हुआ था। अचानक कुछ आवाज आने पर घर के लोग उठे और देखा तो सुबल का शव पड़ा हुआ था। अज्ञात आरोपी हत्या के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। उसके कान के पास गंभीर चोट आई है, जिससे सुबल की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के दौरान उसकी पत्नी और एक बेटा- बेटी भी सो रहे थे।

    बस्ती से बाहर है घर

    बताया गया कि सुबल का घर गांव की बस्ती से थोड़ा बाहर स्थित है। उसके घर के आसपास केवल एक और मकान बना हुआ है। बताया गया कि घर के एक कमरे में दरवाजा भी नहीं है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि अज्ञात आरोपी यही से घर में घुसा होगा। रात में परिजन द्वारा डायल 112 को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश का पंचनामा बनाया और परिजन के बयान भी दर्ज किए गए। इस संबंध में मेहंदवानी थाना प्रभारी श्याम सुंदर उसराठे ने बताया कि पोस्ट मार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। अज्ञात आरोपित के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज जांच की जा रही है।

