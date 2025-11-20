डिंडौरी के कोड़ाझिर गांव में घर में सो रहे व्यक्ति की धारदार हथियार से वारकर हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। डिंडौरी जिले के मेहंदवानी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत भलवारा के पोषक ग्राम कोड़ाझिर में अज्ञात आरोपी द्वारा बुधवार की दरमियानी रात घर में सो रहे अधेड़ की धारदार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया है।

घटना की सूचना पर गुरुवार की सुबह पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा बनाकर शव को पोस्ट मार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहंदवानी लेकर आई। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार सुबल शाह धुर्वे पिता फूदीलाल धुर्वे उम्र 55 वर्ष निवासी अपने घर में सो रहा था। रात लगभग 11:30 बजे के आसपास घर में घुसकर अज्ञात आरोपी ने धारदार हथियार से हत्या कर दी।

परिवार सहित घर में सो रहा था

जानकारी के अनुसार सुबल अपने परिवार के साथ घर सोया हुआ था। अचानक कुछ आवाज आने पर घर के लोग उठे और देखा तो सुबल का शव पड़ा हुआ था। अज्ञात आरोपी हत्या के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। उसके कान के पास गंभीर चोट आई है, जिससे सुबल की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के दौरान उसकी पत्नी और एक बेटा- बेटी भी सो रहे थे।

बस्ती से बाहर है घर

बताया गया कि सुबल का घर गांव की बस्ती से थोड़ा बाहर स्थित है। उसके घर के आसपास केवल एक और मकान बना हुआ है। बताया गया कि घर के एक कमरे में दरवाजा भी नहीं है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि अज्ञात आरोपी यही से घर में घुसा होगा। रात में परिजन द्वारा डायल 112 को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश का पंचनामा बनाया और परिजन के बयान भी दर्ज किए गए। इस संबंध में मेहंदवानी थाना प्रभारी श्याम सुंदर उसराठे ने बताया कि पोस्ट मार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। अज्ञात आरोपित के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज जांच की जा रही है।