राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले की पहाड़ियों और गुफाओं में मानव इतिहास के ऐसे निशान मिले हैं, जो करीब 75 हजार साल पुराने माने जा रहे हैं। इससे माना जा रहा है कि यहां कभी आदिमानव न केवल रहता था, बल्कि पत्थरों को तराशकर शिकार, खेती आदि में उपयोग के लिए औजार भी तैयार करता था।

एक नए पुरातात्विक सर्वे में 21 प्रागैतिहासिक स्थल और 580 से अधिक पत्थर के औजार मिले हैं। इसमें अहम चांदपुर में एक पेड़ के तने का जीवाश्म है। पुरातत्वविद् मान रहे हैं कि इसका उपयोग आदिमानव सामूहिक रूप से औजार बनाने के लिए वर्कबेंच की तरह करते होंगे। आठ से 10 लोग एक साथ बैठकर पत्थरों को तोड़ते और तराशते रहे होंगे।