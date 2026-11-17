राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके) एप के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतना प्रदेश के 19 जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को भारी पड़ गया है।

लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने बार-बार निर्देश और स्मरण पत्र जारी करने के बावजूद वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर रायपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा सहित 19 जिलों के डीईओ का नवंबर-2026 का वेतन आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक दिया है।