    MP News: जादू टोना के शक में हुई थी महिला की हत्या, पुलिस ने किया पर्दाफाश, एक आरोपी गिरफ्तार

    डिंडौरी के अमरपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जलेगांव में 16 अगस्त को 55 वर्षीय महिला की हत्या के मामले का पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है। जादू टोना के शक के चलते महिला की हत्या गांव के एक युवक द्वारा की गई थी।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 19 Aug 2025 06:55:04 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 19 Aug 2025 06:55:04 PM (IST)
    MP News: जादू टोना के शक में हुई थी महिला की हत्या, पुलिस ने किया पर्दाफाश, एक आरोपी गिरफ्तार
    जादू टोना के शक में हुई थी महिला की हत्या

    नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। जिले के अमरपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जलेगांव में 16 अगस्त को 55 वर्षीय महिला की हत्या के मामले का पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है। जादू टोना के शक के चलते महिला की हत्या गांव के एक युवक द्वारा की गई थी। पुलिस ने बताया कि महिला की हत्या की सूचना प्राप्त होने पर थाना समनापुर व अमरपुर चौकी पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर जांच प्रारंभ की गई। मृतिका सावित्री बाई परस्ते का शव घर के आंगन में खून से लथपथ हालत में मिला था। शव के पास एक लोहे की बरछी भी पाई गई थी।

    हिरासत में लेकर पूछताछ जारी

    मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक वाहनी सिंह के निर्देशन में एफएसएल टीम बालाघाट द्वारा घटना स्थल निरीक्षण व वीडियोग्राफी की गई। जांच के दौरान मृतिका की पुत्री सहित अन्य ग्रामीणों से जानकारी लेकर आरोपित दद्दू उर्फ राधे उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम जलेगांव को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपित ने आपसी रंजिश व मृतका पर जादू टोना करने के संदेह के चलते धारदार हथियार से हत्या करना स्वीकार किया।

    हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद

    आरोपित को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया गया है। आरोपित के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया। कार्रवाई में एसडीओपी बजाग विवेक गौतम, थाना प्रभारी समनापुर हरिशंकर तिवारी, एसआई पारस यादव, चौकी प्रभारी अमरपुर अतुल हरदाहा, एएसआई रामरतन झारिया, प्रधान आरक्षक गंगा यादव व आरक्षक अजीत धुर्वे शामिल रहे।

