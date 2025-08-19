MP News: जादू टोना के शक में हुई थी महिला की हत्या, पुलिस ने किया पर्दाफाश, एक आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। जिले के अमरपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जलेगांव में 16 अगस्त को 55 वर्षीय महिला की हत्या के मामले का पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है। जादू टोना के शक के चलते महिला की हत्या गांव के एक युवक द्वारा की गई थी। पुलिस ने बताया कि महिला की हत्या की सूचना प्राप्त होने पर थाना समनापुर व अमरपुर चौकी पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर जांच प्रारंभ की गई। मृतिका सावित्री बाई परस्ते का शव घर के आंगन में खून से लथपथ हालत में मिला था। शव के पास एक लोहे की बरछी भी पाई गई थी।

हिरासत में लेकर पूछताछ जारी मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक वाहनी सिंह के निर्देशन में एफएसएल टीम बालाघाट द्वारा घटना स्थल निरीक्षण व वीडियोग्राफी की गई। जांच के दौरान मृतिका की पुत्री सहित अन्य ग्रामीणों से जानकारी लेकर आरोपित दद्दू उर्फ राधे उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम जलेगांव को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपित ने आपसी रंजिश व मृतका पर जादू टोना करने के संदेह के चलते धारदार हथियार से हत्या करना स्वीकार किया।