मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    साड़ी पहनने पर गेस्ट टीचर पर किया था कमेंट, शिकायत की तो छात्र ने पेट्रोल छिड़ककर जला दिया

    सोमवार को नरसिंहपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां उत्कृष्ट विद्यालय की एक 26 वर्षीय अतिथि शिक्षिका पर उसी स्कूल के एक पूर्व छात्र ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस हमले में शिक्षिका करीब 25 प्रतिशत तक झुलस गई हैं और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 19 Aug 2025 06:12:30 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 11:49:39 AM (IST)
    साड़ी पहनने पर गेस्ट टीचर पर किया था कमेंट, शिकायत की तो छात्र ने पेट्रोल छिड़ककर जला दिया
    MP में शिक्षक पर हमला... छात्र ने पेट्रोल डालकर लगाई आग

    HighLights

    1. घटना का कारण और आरोपी की पहचान।
    2. सूर्यांश एक बोतल में पेट्रोल लेकर शिक्षिका के घर पहुंचा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। सोमवार को नरसिंहपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां उत्कृष्ट विद्यालय की एक 26 वर्षीय अतिथि शिक्षिका पर उसी स्कूल के एक पूर्व छात्र ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस हमले में शिक्षिका करीब 25 प्रतिशत तक झुलस गई हैं और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    घटना का कारण और आरोपी की पहचान

    अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भूरिया ने बताया कि आरोपी की पहचान 18 वर्षीय सूर्यांश कोचर के रूप में हुई है, जो पहले उत्कृष्ट विद्यालय का छात्र था। पुलिस के अनुसार आरोपी और पीड़िता एक-दूसरे को जानते थे। घटना की वजह 15 अगस्त के एक कार्यक्रम से जुड़ी है, जिसमें शिक्षिका ने साड़ी पहनी थी। आरोपी ने इस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसकी शिकायत शिक्षिका ने स्कूल प्रबंधन से की थी। इसी बात से गुस्सा होकर सूर्यांश ने यह कदम उठाया।

    हमले का तरीका और गिरफ्तारी

    सोमवार दोपहर सूर्यांश एक बोतल में पेट्रोल लेकर शिक्षिका के घर पहुंचा। उसने शिक्षिका पर पेट्रोल छिड़का और लाइटर से आग लगाकर तुरंत वहां से भाग गया। एसडीओपी मनोज गुप्ता ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को डोंगरगांव थाना क्षेत्र के कल्याणपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

    आरोपी का पिछला रिकॉर्ड

    उत्कृष्ट विद्यालय के प्रिंसिपल जीएस पटेल ने बताया कि आरोपी सूर्यांश 9वीं कक्षा तक उनके स्कूल में पढ़ता था। उसकी खराब तबीयत और लगातार आने वाली शिकायतों के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। प्रिंसिपल ने यह भी बताया कि वह अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ रहता था।

    वर्तमान में सूर्यांश कल्याणपुर के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं (बायोलॉजी) का छात्र है। वहां के प्राचार्य ओपी कौरव ने बताया कि सूर्यांश कुछ दिन पहले दादा के साथ जयपुर जाने की बात कहकर स्कूल से गया था और उसके बाद से लौटा नहीं था।

    इसे भी पढ़ें... MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : 12 दिनों से लापता अर्चना मिली सुरक्षित, भोपाल में बनेगा EMCS

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.