साड़ी पहनने पर गेस्ट टीचर पर किया था कमेंट, शिकायत की तो छात्र ने पेट्रोल छिड़ककर जला दिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। सोमवार को नरसिंहपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां उत्कृष्ट विद्यालय की एक 26 वर्षीय अतिथि शिक्षिका पर उसी स्कूल के एक पूर्व छात्र ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस हमले में शिक्षिका करीब 25 प्रतिशत तक झुलस गई हैं और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटना का कारण और आरोपी की पहचान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भूरिया ने बताया कि आरोपी की पहचान 18 वर्षीय सूर्यांश कोचर के रूप में हुई है, जो पहले उत्कृष्ट विद्यालय का छात्र था। पुलिस के अनुसार आरोपी और पीड़िता एक-दूसरे को जानते थे। घटना की वजह 15 अगस्त के एक कार्यक्रम से जुड़ी है, जिसमें शिक्षिका ने साड़ी पहनी थी। आरोपी ने इस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसकी शिकायत शिक्षिका ने स्कूल प्रबंधन से की थी। इसी बात से गुस्सा होकर सूर्यांश ने यह कदम उठाया।