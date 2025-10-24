MP News: पानी की किल्लत से मचा हाहाकार, महिलाएं उतरीं सड़क पर; पंचायत भवन में जड़ दिया ताला

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी शहपुरा। जल संकट से त्रस्त महिलाओं ने शुक्रवार की सुबह ग्राम पंचायत भवन में ताला जड़ दिया। पंचायत में पिछले दो माह से नल जल योजना से पानी की सप्लाई बंद पड़ी है। बिना पानी के ही ग्रामीणों की दीवाली बीत गई।मामला जिले की जनपद शहपुरा अंतर्गत ग्राम पंचायत कंचनपुर का है।

ग्राम पंचायत कंचनपुर में पिछले दो महीने से लगातार पानी की आपूर्ति बंद रहने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। दीपावली जैसे बड़े त्योहार के दौरान भी ग्रामीणों को बूंद-बूंद पानी के लिए तरसना पड़ा। स्थिति से परेशान महिलाएं पंचायत भवन पहुंच गईं और ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया।

दूर दराज के क्षेत्र से पानी ढोने की मजबूरी प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि गाँव में संचालित नल-जल योजना लंबे समय से बंद पड़ी है। गांव में लगे हैंडपंप भी खराब हैं। पानी की किल्लत इतनी बढ़ गई है कि लोगों को रोजाना कई किलोमीटर दूर से पानी ढोकर लाना पड़ रहा है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि पंचायत के जिम्मेदारों से बार-बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। समस्या के स्थाई समाधान की मांग प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि त्योहार के दौरान भी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, जिससे पूरे गाँव में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। पंचायत भवन में तालाबंदी की सूचना मिलते ही स्थानीय कर्मचारी मौके पर पहुँचे।