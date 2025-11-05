मेरी खबरें
    MP Road Accident: जबलपुर-अमरकंटक मार्ग पर भीषण हादसा, ट्राला में घुसी बाइक, पति-पत्नी सहित चार की दर्दनाक मौत

    MP Accident News: डिंडौरी जिले के शहपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जबलपुर-अमरकंटक मुख्य मार्ग पर ग्राम कोहानी देवरी के पास बुधवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बाइक पीछे से एक ट्राला में जा घुसी, जिससे उस पर सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में पति-पत्नी, उनकी 12 वर्षीय भतीजी और एक अन्य महिला शामिल हैं।

    By Ashish Shukla
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 05 Nov 2025 07:22:48 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 05 Nov 2025 07:32:02 PM (IST)
    MP Road Accident: जबलपुर-अमरकंटक मार्ग पर भीषण हादसा, ट्राला में घुसी बाइक, पति-पत्नी सहित चार की दर्दनाक मौत
    MP Road Accident: डिंडौरी में ट्राला से टकराकर चार बाइक सवारों की मृत्यु।

    HighLights

    1. दुर्घटना जबलपुर-अमरकंटक मुख्य मार्ग पर हुई।
    2. मृतकों की पहचान में साढ़े तीन घंटे का समय लगा।
    3. हादसे के बाद ट्राला चालक मौके से फरार हो गया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी शहपुरा: जबलपुर से अमरकंटक मुख्य मार्ग में ग्राम कोहानी देवरी के पास बुधवार की दोपहर ट्राला के पीछे तेज रफ्तार बाइक घुस गई। हादसे में बाइक सवार पति-पत्नी सहित एक 12 वर्षीय भतीजी और एक महिला की भी मौत होना सामने आया है। ट्राला चालक मौके से फरार हो गया। साढे तीन घंटे बाद पुलिस मृतकों की पहचान कर पाई।

    जिले के थाना शहपुरा क्षेत्र अंतर्गत जबलपुर मार्ग पर ग्राम कोहानी देवरी से आगे बम बम नाला के पास यह दुर्घटना हुई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि पति पत्नी सहित एक महिला ने मौके पर ही दम तोड दिया, जबकि एक गंभीर रूप से घायल बालिका को उपचारके लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शहपुरा लाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया।


    मृतकों की पहचान नान सिंह पिता बलदेव सिंह परस्ते उम्र 28 वर्ष उनकी पत्नी सरोज पति नान सिंह परस्ते उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम धनौली चौकी बिछिया जिला डिंडौरी के तौर पर हुई है। मृतकों में चंपा बाई पिता जेठू सिंह वरकड़े उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम शाहदरा थाना कुंडम जिला जबलपुर का नाम भी शामिल है। अस्पताल में जिस बालिका की मौत हुई उसकी पहचान प्रिया परस्ते पिता अनूप परस्ते उम्र लगभग 12 वर्ष के तौर पर की गई है। दुर्घटना करने वाले ट्राला वाहन क्रमांक एमपी 04 जीबी 2944 को पुलिस द्वारा थाना परिसर में खड़ा कराया गया है।

    वाहन चालक घटना के बाद से मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। बताया गया कि बाइक में चार लोग सवार होकर बिछिया की ओर से कुंडम की ओर जा रहे थे। ट्राला भी कुंडम की ओर ही जा रहा था।

