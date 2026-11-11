डिंडौरी में रसगुल्ला बताकर दे दिया सुअर मार बम, खाते ही युवक के मुंह में फटा, इलाज के दौरान मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। कोतवाली अंतर्गत पड़रिया छांटा में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां रसगुल्ला बताकर एक युवक को गांव के ही व्यक्ति द्वारा सुअर मार बम थमा दिया गया। बम खाते ही युवक के मुंह में फट गया, जिससे इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

घटना मंगलवार की देर शाम की बताई गई है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ बीएनएस की धारा 105, विस्फोटक अधिनियम की धारा 3, 4 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बुधवार को पुलिस ने शव का पीएम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है।