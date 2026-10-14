डिंडौरी के मिसरोद थाना प्रभारी को निलंबित करने को लेकर सर्व आदिवासी समाज का प्रदर्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। आदिवासी समाज का अपमान करने का आरोप लगाते हुए मिसरोद टीआई रतन सिंह परिहार को निलंबित करने की मांग को लेकर बुधवार की दोपहर लगभग ढाई बजे सर्व आदिवासी समाज द्वारा जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया। नारेबाजी करते हुए युवाओं ने रानी अवंती बाई चौक पर सड़क जाम कर दी।

तहसीलदार डिंडौरी शशांक शेंडे मौके पर पहुंचे सूचना पर कोतवाली पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। कुछ देर बाद तहसीलदार डिंडौरी शशांक शेंडे मौके पर पहुंचे और समझाइश दी। इसके बाद युवा सड़क से हटे। मिसरोद भोपाल रतन सिंह परिहार ने उपहास किया तहसीलदार को दिए ज्ञापन में कहा कि थाना प्रभारी मिसरोद भोपाल रतन सिंह परिहार द्वारा आदिवासी युवकों के द्वारा जय जौहार का नारा लगाने पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर आदिवासी समाज की जनभावना को आहत किया गया है। जय जौहार शब्द का प्रयोग अभिवादन के लिए करता है आदिवासी समाज के अभिवादन शब्द जय जौहार सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि आदिवासी समाज की एकता व एकरूपता का प्रतीक है। सांस्कृतिक रूप से भी समस्त आदिवासी समाज जय जौहार शब्द का प्रयोग एक दूसरे के अभिवादन के लिए करता है।