डिंडौरी के मिसरोद थाना प्रभारी को निलंबित करने को लेकर सर्व आदिवासी समाज का प्रदर्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। आदिवासी समाज का अपमान करने का आरोप लगाते हुए मिसरोद टीआई रतन सिंह परिहार को निलंबित करने की मांग को लेकर बुधवार की दोपहर लगभग ढाई बजे सर्व आदिवासी समाज द्वारा जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया। नारेबाजी करते हुए युवाओं ने रानी अवंती बाई चौक पर सड़क जाम कर दी।
सूचना पर कोतवाली पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। कुछ देर बाद तहसीलदार डिंडौरी शशांक शेंडे मौके पर पहुंचे और समझाइश दी। इसके बाद युवा सड़क से हटे।
तहसीलदार को दिए ज्ञापन में कहा कि थाना प्रभारी मिसरोद भोपाल रतन सिंह परिहार द्वारा आदिवासी युवकों के द्वारा जय जौहार का नारा लगाने पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर आदिवासी समाज की जनभावना को आहत किया गया है।
आदिवासी समाज के अभिवादन शब्द जय जौहार सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि आदिवासी समाज की एकता व एकरूपता का प्रतीक है। सांस्कृतिक रूप से भी समस्त आदिवासी समाज जय जौहार शब्द का प्रयोग एक दूसरे के अभिवादन के लिए करता है।
ऐसी स्थिति में पुलिस विभाग में पदस्थ टीआई रतन सिंह परिहार द्वारा जय जौहार शब्द के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। सर्व आदिवासी समाज द्वारा ऐसे अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग ज्ञापन के माध्यम से की गई है।
ज्ञापन के माध्यम से संबंधित के विरूद्ध एसटी_एससी अत्याचार निवारण अधिनियम की लागू धाराओं में एफआईआर करने और संबंधित निरीक्षक को तत्काल सेवा से पृथक करने की कार्रवाई के साथ उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित करने की मांग ज्ञापन में शामिल की गई है। उचित कार्यवाही नहीं होने पर सर्व आदिवासी समाज द्वारा उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है।