जबलपुर के शैल्बी अस्पताल का पंजीयन निलंबित, आग लगने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर । शहर के विजयनगर स्थित शैल्बी अस्पताल का पंजीयन तत्काल प्रभाव से मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग ने निलंबित कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग गाड़ी बस आग लगने की घटना के बाद पटल पर है सख्त कार्रवाई की है।

अस्पताल प्रबंधन में आज की सूचना को नहीं थी इस संबंध में सीएमएचओ ने कहा कि खेद का विषय है कि नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ऐसी किसी भी आकस्मिक घटना की सूचना तत्काल इस कार्यालय को देना अनिवार्य है, परंतु आपके अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस कार्यालय को न तो कोई लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और न ही ई-मेल, दूरभाष अथवा किसी अन्य माध्यम से सूचना दी गई। यह आपके द्वारा बरती गई घोर लापरवाही को दर्शाता है।