मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    डिंडौरी के सांदीपनी स्कूल में शर्मनाक कांड... छात्राओं को मैसेज कर धमकाने वाला शिक्षक निलंबित, पुलिस ने दर्ज किया केस

    छात्राओं के वाट्सएप नंबर में आपत्तिजनक मैसेज भेजने वाले सांदीपनी स्कूल के शिक्षक पर कोतवाली पुलिस ने सोमवार की शाम मामला दर्ज कर लिया है। शिक्षक पर लगे गंभीर आरोप के बाद सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग राजेंद्र जाटव ने संबंधित शिक्षक को निलंबित करते हुए विभागीय जांच भी शुरू कराने के निर्देश दिए हैं।

    By Ashish Shukla
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 25 Nov 2025 05:16:37 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 25 Nov 2025 05:16:37 AM (IST)
    डिंडौरी के सांदीपनी स्कूल में शर्मनाक कांड... छात्राओं को मैसेज कर धमकाने वाला शिक्षक निलंबित, पुलिस ने दर्ज किया केस
    डिंडौरी के सांदीपनी स्कूल में शर्मनाक कांड-सांकेतिक फोटो

    नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी अमरपुर। छात्राओं के वाट्सएप नंबर में आपत्तिजनक मैसेज भेजने वाले सांदीपनी स्कूल के शिक्षक पर कोतवाली पुलिस ने सोमवार की शाम मामला दर्ज कर लिया है। शिक्षक पर लगे गंभीर आरोप के बाद सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग राजेंद्र जाटव ने संबंधित शिक्षक को निलंबित करते हुए विभागीय जांच भी शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। संबंधित शिक्षक को निलंबित करते हुए बीईओ कार्यालय करंजिया अटैच कर दिया गया है।

    सोमवार की दोपहर अमरपुर से लगभग आधा दर्जन छात्राएं संबंधित शिक्षक की शिकायत करने एसपी कार्यालय पहुंची। एसपी वाहनी सिंह से मिलकर छात्राओं ने शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए। एसपी ने तुरंत मामला दर्ज करने के निर्देश देते हुए सहायक आयुक्त से भी इस गंभीर मामले को लेकर चर्चा की।


    छात्राओं को परीक्षा में कम नंबर देने की धमकी

    शिक्षक पर यह भी आरोप लगे कि वह आपत्तिजनक मैसेज का जवाब न देने पर छात्राओं को परीक्षा में कम नंबर देने की धमकी भी देता है। यह मामला जनपद मुख्यालय अमरपुर में संचालित सांदीपनी स्कूल का है। स्कूल के प्राचार्य प्रदीप सुरिन से भी संपर्क कर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका फोन कई बार लगाने के बाद भी नहीं उठा। छात्राओं ने प्राचार्य की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि वहां सुनवाई न होने के चलते मजबूरन लंबी दूरी तय कर जिला मुख्यालय आना पड़ा।

    प्राचार्य पर निष्क्रियता के भी लगातार आरोप लगते रहे हैं। सूत्रों की मानें तो शिकायत करने तो केवल छह छात्राएं आई थी, लेकिन इनमें पीड़ितों की संख्या दो दर्जन से अधिक बताई जा रही है। इसमें कुछ अन्य शिक्षकों के भी शामिल होने की चर्चाएं हैं जिनकी भी जांच कराने की मांग की जा रही है। संबंधित शिक्षक प्रदेश के सागर जिले का निवासी है।

    बीईओ को ही विभागीय जांच का जिम्मा

    सहायक आयुक्त ने आरोपित शिक्षक प्रशांत साहू को निलंबित करते हुए विभागीय जांच का जिम्मा विकासखंड शिक्षा अधिकारी अमरपुर को ही दिया है। निलंबन आदेश में यह उल्लेख किया गया कि संबंधित प्राथमिक शिक्षक अभी तीन वर्ष की परीवीक्षा अवधि में पदस्थ है। छात्राओं द्वारा यह भी बताया गया था कि उक्त शिक्षक छात्राओं को रसायन विज्ञान, अंग्रेजी विषय में कम नंबर देने की धमकी भी देता है।

    शिक्षक के इस कृत्य को अत्यंत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। बताया गया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी अमरपुर को प्रकरण की विभागीय जांच करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही सांदीपनी स्कूल के प्राचार्य प्रदीप सुरिन को प्रस्तुतिकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस मामले में आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी हैं।

    किसका क्या कहना

    दुर्गा प्रसाद नगपुरे, कोतवाली प्रभारी डिंडौरी ने कहा कि “छात्राओं की शिकायत पर आरोपित शिक्षक के विरुद्ध वाट्सएप नंबर में आपत्तिजनक बातें भेजने सहित पाक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की विस्तृत विवेचना समनापुर थाना से की जाएगी।”

    राजेंद्र कुमार जाटव, सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग डिंडौरी ने कहा कि “छात्राओं ने शिकायत की थी कि मैसेज का जवाब न देने पर शिक्षक कम नंबर देने की धमकी देता था। संबंधित शिक्षक को निलंबित करते हुए बीईओ कार्यालय करंजिया संलग्न कर दिया गया है। विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है।”

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.