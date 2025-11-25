डिंडौरी के सांदीपनी स्कूल में शर्मनाक कांड... छात्राओं को मैसेज कर धमकाने वाला शिक्षक निलंबित, पुलिस ने दर्ज किया केस

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी अमरपुर। छात्राओं के वाट्सएप नंबर में आपत्तिजनक मैसेज भेजने वाले सांदीपनी स्कूल के शिक्षक पर कोतवाली पुलिस ने सोमवार की शाम मामला दर्ज कर लिया है। शिक्षक पर लगे गंभीर आरोप के बाद सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग राजेंद्र जाटव ने संबंधित शिक्षक को निलंबित करते हुए विभागीय जांच भी शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। संबंधित शिक्षक को निलंबित करते हुए बीईओ कार्यालय करंजिया अटैच कर दिया गया है।

सोमवार की दोपहर अमरपुर से लगभग आधा दर्जन छात्राएं संबंधित शिक्षक की शिकायत करने एसपी कार्यालय पहुंची। एसपी वाहनी सिंह से मिलकर छात्राओं ने शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए। एसपी ने तुरंत मामला दर्ज करने के निर्देश देते हुए सहायक आयुक्त से भी इस गंभीर मामले को लेकर चर्चा की।

छात्राओं को परीक्षा में कम नंबर देने की धमकी शिक्षक पर यह भी आरोप लगे कि वह आपत्तिजनक मैसेज का जवाब न देने पर छात्राओं को परीक्षा में कम नंबर देने की धमकी भी देता है। यह मामला जनपद मुख्यालय अमरपुर में संचालित सांदीपनी स्कूल का है। स्कूल के प्राचार्य प्रदीप सुरिन से भी संपर्क कर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका फोन कई बार लगाने के बाद भी नहीं उठा। छात्राओं ने प्राचार्य की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि वहां सुनवाई न होने के चलते मजबूरन लंबी दूरी तय कर जिला मुख्यालय आना पड़ा। प्राचार्य पर निष्क्रियता के भी लगातार आरोप लगते रहे हैं। सूत्रों की मानें तो शिकायत करने तो केवल छह छात्राएं आई थी, लेकिन इनमें पीड़ितों की संख्या दो दर्जन से अधिक बताई जा रही है। इसमें कुछ अन्य शिक्षकों के भी शामिल होने की चर्चाएं हैं जिनकी भी जांच कराने की मांग की जा रही है। संबंधित शिक्षक प्रदेश के सागर जिले का निवासी है।