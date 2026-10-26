मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

डिंडौरी में तस्करी करते तीन गिरफ्तार, महंगे ब्रांड की शराब जब्त, कार के कांच में प्रेस लिखा

आरोपियों के कब्जे से दो मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। मोबाइल की फोटो गैलरी में शराब का हिसाब किताब लिखी पर्चियों की फोटोग्राफ भी मिले है।

By Neeraj ShrivasEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Mon, 26 Oct 2026 02:45:43 PM (IST)Updated Date: Mon, 26 Oct 2026 02:45:43 PM (IST)
डिंडौरी में तस्करी करते तीन गिरफ्तार, महंगे ब्रांड की शराब जब्त, कार के कांच में प्रेस लिखा
तस्करी में गिरफ्तार किए गए शहडोल व डिंडौरी के युवक। सौजन्‍य पुलिस

HighLights

  1. 100 लीटर शराब, मोबाइल सहित चार पहिया जब्त
  2. शहडोल के दो व डिंडौरी का एक युवक बताए जाते हैं
  3. कोतवाली पुलिस से जेल बिल्डिंग के पीछे की कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। चार पहिया वाहन में अवैध शराब तस्करी में शहडोल के दो व डिंडौरी के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 50 हजार की देशी व अंग्रेजी शराब, मोबाइल सहित चार पहिया वाहन पुलिस ने जब्त किया है।

जेल बिल्डिंग के पीछे की कार्रवाई

कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जेल बिल्डिंग के पीछे की कार्रवाई की है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

मुखबिर की सूचना पर दबोच लिया

पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर जेल बिल्डिंग के पीछे बायपास रोड मे लकड़ी टाल के पास सफेद रंग की कार क्रमांक एमपी 18 जेडएफ 3825 को घेराबंदी कर रोका गया। कार मे तीन व्यक्ति सवार थे।

आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस ने कार ड्राइवर नूतेद धार्या व कुमार शानू गुप्ता, वार्ड क्रमांक 32 बलपुरवा कुदरी रोड केशव नगर सोहागपुर, शहडोल और भूपत दास टांडिया निवासी ग्राम उमरिया सक्का डिंडौरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

अलग-अलग ब्रांड की शराब जब्त

कार में अलग-अलग कार्टून में रखी 60 लीटर बियर, 18 लीटर व्हिस्की, 14.400 लीटर स्पेशल रम, 8.280 लीटर रम को मिलकर कुल 100.68 लीटर शराब जब्त की है।

शराब के हिसाब की पर्ची भी मिली

शराब परिवहन में उपयोग की जा रही एक सफेद रंग की टाटा टिगोर कार क्रमांक एमपी 18 जेडएफ 3825 भी जब्त की गई है। कार के सामने व पीछे के कांच में अंग्रेजी से प्रेस लिखा हुआ है।

शराब के हिसाब लिखी पर्चियों की फोटो

आरोपियों के कब्जे से 27 हजार कीमत के दो मोबाइल भी जब्त किए गए है। मोबाइल की फोटो गैलरी में शराब का हिसाब किताब लिखी पर्चियों की फोटो भी मिले है।

यह भी पढ़ें- जबलपुर में भंडारे में बाइक धीरे चलाने की नसीहत पर बवाल, लाठी-डंडों और चाकू से हमला; आठ लोग घायल


यह भी पढ़ें
एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।