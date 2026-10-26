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जबलपुर में भंडारे में बाइक धीरे चलाने की नसीहत पर बवाल, लाठी-डंडों और चाकू से हमला; आठ लोग घायल

पुलिस ने मुख्य आरोपी समीर वंशकार और उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

By Deepankar RoyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Mon, 26 Oct 2026 10:43:44 AM (IST)Updated Date: Mon, 26 Oct 2026 11:02:06 AM (IST)
जबलपुर में भंडारे में बाइक धीरे चलाने की नसीहत पर बवाल, लाठी-डंडों और चाकू से हमला; आठ लोग घायल
नाराज युवक कुछ देर बाद अपने साथियों के साथ लाठी-डंडे और धारदार हथियार लेकर लौट आया। सौजन्‍य एआई

HighLights

  1. रांझी के आजाद नगर गंदी बस्ती में हिंसक झड़प
  2. आठ के घायल होने की सूचना पर पहुंची पुलिस
  3. मुख्य आरोपी समीर वंशकार व साथियों की तलाश

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। रांझी थाना क्षेत्र के आजाद नगर बस्ती में रविवार देर रात मंदिर में चल रहे भंडारे और धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मामूली बात पर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया।

लाठी-डंडे और धारदार हथियार लेकर लौटा

भंडारे में मौजूद लोगों ने बाइक की रफ्तार धीमी रखने की हिदायत दी, तो नाराज युवक कुछ देर बाद अपने साथियों के साथ लाठी-डंडे और धारदार हथियार लेकर लौट आया।

दो के पैरों में चाकू से गंभीर चोटें आई

आरोपियों ने विरोध करने वालों पर हमला कर दिया। घटना में रवि गोटियां, रागिनी गोटियां, पप्पू वर्मा, अनुज कोल, पारस यादव, आदी गोटियां, मनीष गोटियां और बिट्टू झारिया के घायल होने की सूचना है। इनमें दो लोगों के पैरों में चाकू से गंभीर चोटें आई हैं।

तेज रफ्तार से बाइक चलाते निकले

आजाद नगर बस्ती स्थित मंदिर में भंडारे और पूजन का आयोजन चल रहा था। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। तभी कुछ युवक तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए वहां से निकले।

अपने अन्य साथियों के साथ आया नाराज युवक

भीड़ के बीच बाइक धीरे चलाने की हिदायत देने पर युवक नाराज हो गया। वह मौके से चला गया, लेकिन कुछ ही देर बाद अपने अन्य साथियों के साथ लाठी-डंडे और धारदार हथियार लेकर वापस पहुंचा।

बीच-बचाव करने पहुंचे लोग भी चपेट में

आरोप है कि यहां पहुंचते ही युवकों ने विवाद शुरू कर दिया और विरोध करने वालों के साथ मारपीट करने लगे। हमलावरों ने लाठी-डंडों से हमला किया। बीच-बचाव करने पहुंचे लोग भी इसकी चपेट में आ गए।

बीच-बचाव करने पहुंचे लोग भी इसकी चपेट में

इसी दौरान एक आरोपी ने चाकू से वार कर दो लोगों को घायल कर दिया। धार्मिक आयोजन के बीच अचानक हुई मारपीट से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घटना की।

मुख्य आरोपी समीर वंशकार व साथियों पर FIR

घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने मुख्य आरोपी समीर वंशकार और उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

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