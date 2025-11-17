केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह डिंडौरी में बोले- परिवारवाद का लोकतंत्र में खत्म होने का समय आ गया है

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। भाजपा के राष्ट्रीय कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अमरकंटक से लौटते समय भाजपा के शहपुरा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे के आवास पहुंचे। पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहां की अब परिवारवाद का लोकतंत्र में खत्म होने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने चुनाव के पहले ही कह दिया था, कि चुनाव के बाद लालू यादव का परिवार बिखर जाएगा। अब कोई पार्टी परिवारवाद से नहीं चल सकती।

इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी और संजय गांधी का परिवार भी बिखर गया। एक ही परिवार चल रहा है। कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह के बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम उत्तर कोरिया, रूस और चीन में हुए चुनावों के समान थे, जहां सभी वोट एक पार्टी के पास जाते हैं के दावों पर पूछे सवाल का जबाव देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिग्विजय बाबू अपने चेले के समान दिमागी दीवालिएपन के शिकार हो रहे हैं।