    केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अब परिवारवाद का लोकतंत्र में खत्म होने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने चुनाव के पहले ही कह दिया था, कि चुनाव के बाद लालू यादव का परिवार बिखर जाएगा। अब कोई पार्टी परिवारवाद से नहीं चल सकती। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी और संजय गांधी का परिवार भी बिखर गया।

    By Ashish Shukla
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 12:52:57 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 12:57:39 PM (IST)
    केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह डिंडौरी में बोले- परिवारवाद का लोकतंत्र में खत्म होने का समय आ गया है
    केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कुछ देर के लिए शहपुरा विधायक के घर रुके।

    1. अमरकंटक से लौटते समय अल्प प्रवास के लिए शहपुरा विधायक के यहां रुके केंद्रीय मंत्री।
    2. केंद्रीय मंत्री व भाजपा के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह ने कहा कांग्रेस पार्टी भी खत्म होने वाली है।
    3. भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि विश्व का कोई देश इसका मुकाबला नहीं कर सकता।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। भाजपा के राष्ट्रीय कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अमरकंटक से लौटते समय भाजपा के शहपुरा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे के आवास पहुंचे। पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहां की अब परिवारवाद का लोकतंत्र में खत्म होने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने चुनाव के पहले ही कह दिया था, कि चुनाव के बाद लालू यादव का परिवार बिखर जाएगा। अब कोई पार्टी परिवारवाद से नहीं चल सकती।

    इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी और संजय गांधी का परिवार भी बिखर गया। एक ही परिवार चल रहा है। कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह के बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम उत्तर कोरिया, रूस और चीन में हुए चुनावों के समान थे, जहां सभी वोट एक पार्टी के पास जाते हैं के दावों पर पूछे सवाल का जबाव देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिग्विजय बाबू अपने चेले के समान दिमागी दीवालिएपन के शिकार हो रहे हैं।


    भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि विश्व का कोई देश इसका मुकाबला नहीं कर सकता। गिरिराज सिंह ने कहा कि अब कांग्रेस खात्मे की ओर है। पिछले 6 चुनाव में जितने एमएलए कांग्रेस के पास है, उतने एमएलए केवल बिहार में ही हमारे जीत गए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक नया इतिहास बना रही हैं।

