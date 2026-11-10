डिंडौरी में बाइक को कुचलकर पलटा वाहन, नौ घायल; एक की हालत गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। अमरकंटक में मां नर्मदा के दर्शन और स्नान के लिए जा रहे ग्रामीणों का तूफान वाहन डिंडौरी में हादसे का शिकार हो गया।
अमरकंटक रोड पर कुतरैल नदी पुलिया के पास तेज रफ्तार तूफान वाहन सड़क किनारे खड़ी बाइक को कुचलते हुए पुलिया की रेलिंग से टकराया गया।
बीच सड़क पर पलट गया। हादसे में वाहन सवार नौ लोग घायल हो गए। इनमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं, बाइक सवार बाल-बाल बच गया।
पुलिस के अनुसार, मंडला जिले के मोहगांव थाना अंतर्गत ग्राम अंडियादर निवासी मनीराम मरावी (52) मंगलवार सुबह करीब पांच बजे गांव के लोगों के साथ वाहन क्रमांक एमपी 20 टीए 0553 से अमरकंटक के लिए रवाना हुए थे। वाहन सुनील यादव चला रहा था।
डिंडौरी से अमरकंटक मार्ग पर जेल बिल्डिंग के आगे कुतरैल नदी पुलिया के ऊपर चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए सड़क किनारे खड़ी बाइक क्रमांक एमपी 51 एमए 0905 को जोरदार टक्कर मार दी।
हादसे में मुन्नी बाई, किशनलाल विश्वकर्मा, बुद्धलाल, इंद्रकुमार, फागूलाल, सीमा बाई, मनीराम मरावी, उमा बाई और तिलकदास घायल हुए हैं। सभी मंडला के ग्राम अंडियादर के निवासी हैं। मुन्नी बाई को गंभीर चोटें आई हैं।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने 108 एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। वाहन पलटने से मार्ग पर कुछ देर आवागमन भी बाधित रहा। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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