डिंडौरी में बाइक को कुचलकर पलटा वाहन, नौ घायल; एक की हालत गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। अमरकंटक में मां नर्मदा के दर्शन और स्नान के लिए जा रहे ग्रामीणों का तूफान वाहन डिंडौरी में हादसे का शिकार हो गया।

पुलिया की रेलिंग से टकराया

अमरकंटक रोड पर कुतरैल नदी पुलिया के पास तेज रफ्तार तूफान वाहन सड़क किनारे खड़ी बाइक को कुचलते हुए पुलिया की रेलिंग से टकराया गया।

वाहन सवार नौ लोग घायल

बीच सड़क पर पलट गया। हादसे में वाहन सवार नौ लोग घायल हो गए। इनमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं, बाइक सवार बाल-बाल बच गया।

वाहन सुनील यादव चला रहा था

पुलिस के अनुसार, मंडला जिले के मोहगांव थाना अंतर्गत ग्राम अंडियादर निवासी मनीराम मरावी (52) मंगलवार सुबह करीब पांच बजे गांव के लोगों के साथ वाहन क्रमांक एमपी 20 टीए 0553 से अमरकंटक के लिए रवाना हुए थे। वाहन सुनील यादव चला रहा था।