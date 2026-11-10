जबलपुर में भारी पड़ी अतिशबाजी : पटाखों की चपेट में आए दो बच्चे, एक की आंख; दूसरे के सीने आई चोट

नईदुनिया प्रतिनिधि जबलपुर। दीपावली पर आतिशबाजी के दौरान बरती गई लापरवाही बच्चों पर भारी पड़ रही है। पटाखों से जलने और चोटिल होने के मामले सामने आ रहे हैं।

बच्चों को उपचार के लिए लाया गया अस्‍पताल

जिला अस्पताल विक्टोरिया में आतिशबाजी के दौरान घायल हुए दो बच्चों को उपचार के लिए लाया गया। इनमें एक 14 वर्षीय बालक और सात वर्षीय बालिका शामिल हैं।

प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल काॅलेज रेफर

जानकारी के अनुसार, आतिशबाजी के दौरान 14 वर्षीय कार्तिक गुप्ता की आंख में पटाखे से चोट लग गई। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल काॅलेज रेफर कर दिया।

पटाखे की चपेट में आकर घायल

सात वर्षीय सौम्या कोरी भी पटाखे की चपेट में आकर घायल हो गई। बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा जलता हुआ पटाखा फेंके जाने के कारण बच्ची के सीने में चोट आई। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल विक्टोरिया लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसका इलाज किया।