जबलपुर में भारी पड़ी अतिशबाजी : पटाखों की चपेट में आए दो बच्चे, एक की आंख; दूसरे के सीने आई चोट

नईदुनिया प्रतिनिधि जबलपुर। दीपावली पर आतिशबाजी के दौरान बरती गई लापरवाही बच्चों पर भारी पड़ रही है। पटाखों से जलने और चोटिल होने के मामले सामने आ रहे हैं।
जिला अस्पताल विक्टोरिया में आतिशबाजी के दौरान घायल हुए दो बच्चों को उपचार के लिए लाया गया। इनमें एक 14 वर्षीय बालक और सात वर्षीय बालिका शामिल हैं।
जानकारी के अनुसार, आतिशबाजी के दौरान 14 वर्षीय कार्तिक गुप्ता की आंख में पटाखे से चोट लग गई। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल काॅलेज रेफर कर दिया।
सात वर्षीय सौम्या कोरी भी पटाखे की चपेट में आकर घायल हो गई। बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा जलता हुआ पटाखा फेंके जाने के कारण बच्ची के सीने में चोट आई। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल विक्टोरिया लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसका इलाज किया।
दीपावली पर पटाखे जलाने के दौरान सुरक्षा संबंधी सावधानियां नहीं बरतने के कारण इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। चिकित्सकों ने भी आतिशबाजी के दौरान बच्चों को विशेष सतर्कता बरतने और बड़ों की निगरानी में ही पटाखे जलाने की सलाह दी है।
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