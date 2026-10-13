'कुछ लोग मुझे मारने आ रहे हैं', कहते हुए रानी अवंती बाई की तलवार लेकर घोड़े की मूर्ति पर चढ़ा युवक

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। डिंडौरी जिला मुख्यालय के राज्य परिवहन बस स्टैंड के पास में मंगलवार की सुबह एक युवक रानी अवंती बाई की तलवार निकालकर घोड़े पर चढ़ गया। घटना की सूचना लगते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा।

बस कर्मचारियों से हुआ विवाद कोतवाली प्रभारी दुर्गा प्रसाद नगपुरे ने बताया कि नंदलाल बनवासी उम्र 30 वर्ष निवासी मझियाखार बजाग का निवासी है। वह अन्य मजदूरों के साथ बस से मंगलवार की सुबह डिंडौरी पहुंचा था। बस के कर्मचारियों से उसका कुछ विवाद हो गया, जिसके बाद वह अवंती बाई चौक पहुंच गया और कुछ लोग मुझे मारने आ रहे हैं की बात कहते हुए रानी अवंती बाई की प्रतिमा स्थल के चबूतरे के पर चढ़ गया।