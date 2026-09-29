अस्पताल का नंबर सर्च करते ही WhatsApp पर आया APK लिंक, क्लिक करते ही शिक्षक के 6.82 लाख पार

नईदुनिया प्रतिनिधि, गुना: कैंट थानाक्षेत्र अंतर्गत आनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी और क्रेडिट कार्ड ठगी के तीन एवं म्याना थाने का मामला सामने आया है। इनमें अज्ञात ठगों ने झांसा देकर करीब 9.64 लाख रुपये की चपत लगा दी। पीड़ितों की शिकायतों पर कैंट थाना पुलिस ने मामले दर्ज कर साइबर सेल की मदद से पड़ताल शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार फरियादी अवधेश पुत्र लखन सिंह रघुवंशी ने शिकायत दर्ज कराई कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपनी पहचान छिपाकर और खुद को दूसरा व्यक्ति बताकर छलपूर्वक उनसे 38,100 रुपये की आनलाइन धोखाधड़ी की है। इसी तरह बीलाबावड़ी निवासी विनोद पुत्र वीरपाल सिंह जाट आनलाइन ठगी का शिकार हुए।