गुना में डकैतों का तांडव... मासूम को बंधक बनाकर 45 हजार लूटे, ग्रामीणों ने दिखाई बहादुरी, छीनीं दो बंदूकें

नईदुनिया प्रतिनिधि, गुना। जिले की झागर चौकी अंतर्गत बेरखेड़ी गांव में मंगलवार-बुधवार दरमियानी रात चोरी के इरादे से घर में घुसे बदमाशों ने दहशत फैला दी। मासूम बच्ची को बंधक बनाकर जान से मारने की धमकी देकर रुपयों की मांग की। लेकिन स्वजन व ग्रामीणों के जुटने पर फायरिंग कर दी।

छर्रे लगने से तीन लोग घायल हो गए, जिनमें से एक गंभीर घायल को प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर किया गया है। ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाशों से दो बंदूकें छीन लीं। हालांकि, वे नकदी लेकर भागने में सफल रहे।

घर में घुसे हथियारबंद बदमाश, बच्ची को बंदूक की नोक पर लेकर मांगी फिरौती

जानकारी के अनुसार बेरखेड़ी गांव निवासी वीरेंद्र धाकड़ मंगलवार रात परिवार के साथ सो रहे थे। रात करीब दो बजे हथियारबंद बदमाश घर में घुस आए। आहट होने पर परिवार की एक महिला की नींद खुल गई, जिसने तुरंत अन्य सदस्यों को जगा दिया। इस पर बदमाशों ने परिवार की एक बच्ची को पकड़ लिया और धमकी दी कि यदि रुपये और सामान नहीं दिया, तो बच्ची को गोली मार देंगे। इस बीच परिवार के सदस्यों ने शोर मचाकर और फोन के माध्यम से आसपास के ग्रामीणों को सूचना दी।

ग्रामीणों की बहादुरी से छीनीं दो बंदूकें, फायरिंग में तीन घायल

इधर, ग्रामीणों को आता देख और खुद को घिरता पाकर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोली के छर्रे लगने से तीन लोग घायल हो गए, जिनमें रंजीत धाकड़, वीरेंद्र धाकड़ और मोहन मोंगिया शामिल हैं। लेकिन ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए बदमाशों को घेरकर उनकी दो बंदूकें छीन लीं, लेकिन बदमाश घर की अलमारी से 45 हजार रुपये नकदी के साथ अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। स्वजनों के अनुसार बदमाशों की बोली व भाषा से उनके पारदी समुदाय से जुड़े होने का अंदेशा है।