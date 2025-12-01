किसानों के लिए बड़ी राहत, जल्द लागू होगा ऑनलाइन टोकन सिस्टम, खाद की लंबी कतारों से मिलेगी मुक्ति

नईदुनिया प्रतिनिधि, गुना। कलेक्टर किशोर कन्याल ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि अपने क्षेत्र के खाद वितरण केंद्रों पर छायादार व्यवस्था, पीने के पानी और लाइन प्रबंधन को सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कृषि, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम को लगातार खाद केंद्रों का भ्रमण करने और यह देखने के निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति रात में केंद्र पर न रुके। साथ ही बताया कि जल्द ही ऑनलाइन टोकन सिस्टम लागू होगा, जिससे किसानों को कतार में नहीं लगना पड़ेगा,क्यूआर कोड आधारित भुगतान प्रणाली भी शुरू होगी।

समय सीमा बैठक में कलेक्टर ने दी जानकारी कलेक्टर कन्याल सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिलास्तरीय समय सीमा बैठक ले रहे थे। उन्होंने जिले में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे बेहतर कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जिले ने एसआइआर के काम में शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है, जो टीम की एकजुटता और प्रभावी कार्य योजना का परिणाम है। बैठक में सीएम हेल्पलाइन की स्थिति की भी समीक्षा की गई।