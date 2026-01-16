गुना में कार पर कूदी नीलगाय, फ्रंट सीट पर मां की गोद में बैठी बच्ची के सिर पर लगा उसका पैर और चली गई जान

नवदुनिया प्रतिनिधि, गुना। कैंट थानाक्षेत्र के तहत नेशनल हाईवे 46 पर दो खंबा के पास बीती रात एक चलती कार के सामने कूदते हुए अचानक एक नीलगाय आ गई। कूदते हुए नीलगाय कार के कांच के पर जा गिरी, जिससे कांच फूट गया और नीलगाय के पैर कार में सवार मासूम के सिर पर जा लगे, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उसके माता-पिता गंभीर रूप से घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार गुना निवासी सोनू जाट अपनी पत्नी और मासूम बेटी तान्या के साथ मगरदा गांव जा रहे थे। शाम पौने सात बजे जैसे ही उनकी कार हाईवे पर दो खंबा के पास पहुंची तो सड़क किनारे से अचानक एक नीलगाय कूदते हुए आ गई और कांच पर आ गिरी। इससे गाय के दोनों पैर से कांच फूट गया और उसके दोनों पैर कार में अपनी मां की गोद में सवार तान्या के सिर पर जा लगे।