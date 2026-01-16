मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    गुना में कार पर कूदी नीलगाय, फ्रंट सीट पर मां की गोद में बैठी बच्ची के सिर पर लगा उसका पैर और चली गई जान

    गुना निवासी सोनू जाट अपनी पत्नी और मासूम बेटी तान्या के साथ मगरदा गांव जा रहे थे। शाम पौने सात बजे जैसे ही उनकी कार हाईवे पर दो खंबा के पास पहुंची तो ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 09:55:29 AM (IST)Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 10:03:07 AM (IST)
    गुना में कार पर कूदी नीलगाय, फ्रंट सीट पर मां की गोद में बैठी बच्ची के सिर पर लगा उसका पैर और चली गई जान
    दुर्घटना के बाद सड़क किनारे बैठी नीलगाय।

    HighLights

    1. नीलगाय के कार पर कूदने से आगे का कांच टूट गया था
    2. इस घटना में चार साल की बच्ची की मौत हो गई
    3. हादसे में पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए

    नवदुनिया प्रतिनिधि, गुना। कैंट थानाक्षेत्र के तहत नेशनल हाईवे 46 पर दो खंबा के पास बीती रात एक चलती कार के सामने कूदते हुए अचानक एक नीलगाय आ गई। कूदते हुए नीलगाय कार के कांच के पर जा गिरी, जिससे कांच फूट गया और नीलगाय के पैर कार में सवार मासूम के सिर पर जा लगे, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उसके माता-पिता गंभीर रूप से घायल हो गए।

    जानकारी के अनुसार गुना निवासी सोनू जाट अपनी पत्नी और मासूम बेटी तान्या के साथ मगरदा गांव जा रहे थे। शाम पौने सात बजे जैसे ही उनकी कार हाईवे पर दो खंबा के पास पहुंची तो सड़क किनारे से अचानक एक नीलगाय कूदते हुए आ गई और कांच पर आ गिरी। इससे गाय के दोनों पैर से कांच फूट गया और उसके दोनों पैर कार में अपनी मां की गोद में सवार तान्या के सिर पर जा लगे।


    इससे सिर में गंभीर चोट लगने से तान्या की मौत हो गई। जबकि उसके माता-पिता घायल हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस व राहत दल मौके पर पहुंचा। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना में नीलगाय भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे वन विभाग की टीम उपचार के लिए मौके से ले गई।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.