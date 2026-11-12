दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व को बताया नफरत, हिंसा और झूठ का मार्ग; BJP-RSS पर साधा निशाना

नईदुनिया प्रतिनिधि, गुना। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की 'सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा' का बुधवार रात आरोन के सनकादिक आश्रम में विश्राम हुआ। इस दौरान नगर में अनूठा नजारा देखने को मिला, जहां नागरिकों ने नगर को रंगीन रोशनी से सजाया और दीपों से रास्ते को रोशन किया। इस दौरान आश्रम में एक आमसभा भी हुई।

वोट और नोट चोरी के खिलाफ निकाली पदयात्रा का किया जिक्र सभा की शुरुआत में अभिराज यादव ने अंग्रेजी में स्वागत भाषण देते हुए दिग्विजय सिंह का स्वागत किया। उन्होंने संबोधन में कहा कि सनातन धर्म सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि जीवन दर्शन है और ‘सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा’ सनातन के मूल्यों को आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम है। इस मौके पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद हिंदुत्व के रास्ते पर चलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं।