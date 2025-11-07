मेरी खबरें
    अस्पताल में 'गंदी हरकत' करते पकड़े गए डॉक्टर और नर्स, Video वायरल, जांच के बाद दोनों का ट्रांसफर

    MP News: गुना जिले के रुठियाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एक डॉक्टर और स्टाफ नर्स का अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई करते हुए सीएमएचओ ने दोनों का स्थानांतरण कर दिया है। वीडियो विगत रात का बताया जाता है, जिसे सीधे सीएमएचओ को भेजा गया था। इस पर जांच के बाद शुक्रवार को कार्रवाई की गई। जांच के बाद दोनों का ट्रांसफर किया गया।

    By gajendra shrivastava
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 07 Nov 2025 09:20:46 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 07 Nov 2025 09:20:46 PM (IST)
    1. डॉक्टर और स्टाफ नर्स का अश्लील वीडियो वायरल
    2. वायरल वीडियो के बाद सीएमएचओ ने की कार्रवाई
    3. जांच के बाद कार्रवाई के तहत दोनों का हुआ ट्रांसफर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, गुना। गुना जिले के रुठियाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एक डॉक्टर और स्टाफ नर्स का अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई करते हुए सीएमएचओ ने दोनों का स्थानांतरण कर दिया है। वीडियो विगत रात का बताया जाता है, जिसे सीधे सीएमएचओ को भेजा गया था। इस पर जांच के बाद शुक्रवार को कार्रवाई की गई।

    आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए डॉक्टर और नर्स

    जानकारी के अनुसार नर्स और डॉक्टर का विगत रात के समय अस्पताल में ड्यूटी के समय आपत्तिजनक स्थिति में अश्लील वीडियो बनाकर किसी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजकुमार ऋषिश्वर को भेजा। इस पर सीएमएचओ ने दो सदस्यीय जांच दल गठित कर जांच कराई।


    जांच के बाद दोनों का स्थानांतरण

    जांच में घटना की सत्यता की पुष्टि हुई और प्रतिवेदन में इस अशोभनीय कृत्य से विभाग की छवि धूमिल होने व अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई। इस पर सीएमएचओ ने डाक्टर को रुठियाई से तत्काल बमोरी के फतेहगढ़ अस्पताल तथा स्टाफ नर्स को कुंभराज क्षेत्र के मृगवास में कार्य करने आदेश जारी किए हैं।

