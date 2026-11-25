नईदुनिया प्रतिनिधि, गुना। जिला अस्पताल में बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया। अस्पताल परिसर में एक डॉक्टर की कार अचानक अनियंत्रित हो गई और वहां मौजूद मरीजों व अन्य लोगों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई। हादसे के बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई।

जानकारी के अनुसार, कार की चपेट में आने से गाड़ी चला रहे डॉक्टर सहित पांच लोग घायल हो गए। घायलों में तीन महिलाएं और एक बालक भी शामिल हैं। हादसे में डॉक्टर को भी चोटें आई हैं।

घायलों का इलाज जारी

घटना के तुरंत बाद अस्पताल में मौजूद लोगों और कर्मचारियों ने घायलों की मदद की। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

फिलहाल कार अनियंत्रित होने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हादसे को लेकर विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है।