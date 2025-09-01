MP Crime News: प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या की, बचने के लिए किया अंतिम संस्कार

नईदुनिया प्रतिनिधि, गुना। मध्य प्रदेश के गुना जिले में पत्नी ने पति को रस्सी से गला घोंटकर मार डाला और प्रेमी के साथ मिलकर शव का अंतिम संस्कार कर दिया। 21 अगस्त को हुई इस घटना का खुलासा तब हुआ जब गांव की पंचायत में महिला ने खुद अपना गुनाह कबूल किया। पुलिस ने आरोपित महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

प्रकरण गुना जिले के मधुसूदनगढ़ थाना क्षेत्र के बंजाराबर्री गांव का है। 21 अगस्त को 35 वर्षीय कैलाश बंजारा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी संपो ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया और अपने प्रेमी प्रदीप भार्गव को बुलाकर स्वजनों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार करा दिया।