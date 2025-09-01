मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Crime News: प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या की, बचने के लिए किया अंतिम संस्कार

    मध्य प्रदेश के गुना जिले में पत्नी ने पति को रस्सी से गला घोंटकर मार डाला और प्रेमी के साथ मिलकर शव का अंतिम संस्कार कर दिया। 21 अगस्त को हुई इस घटना का खुलासा तब हुआ जब गांव की पंचायत में महिला ने खुद अपना गुनाह कबूल किया।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 01 Sep 2025 04:22:43 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 04:22:43 AM (IST)
    MP Crime News: प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या की, बचने के लिए किया अंतिम संस्कार
    प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या की

    HighLights

    1. मध्य प्रदेश के गुना जिले में पत्नी ने पति को रस्सी से गला घोंटकर मार डाला
    2. प्रेमी के साथ मिलकर शव का अंतिम संस्कार कर दिया
    3. पुलिस ने आरोपित महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, गुना। मध्य प्रदेश के गुना जिले में पत्नी ने पति को रस्सी से गला घोंटकर मार डाला और प्रेमी के साथ मिलकर शव का अंतिम संस्कार कर दिया। 21 अगस्त को हुई इस घटना का खुलासा तब हुआ जब गांव की पंचायत में महिला ने खुद अपना गुनाह कबूल किया। पुलिस ने आरोपित महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

    प्रकरण गुना जिले के मधुसूदनगढ़ थाना क्षेत्र के बंजाराबर्री गांव का है। 21 अगस्त को 35 वर्षीय कैलाश बंजारा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी संपो ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया और अपने प्रेमी प्रदीप भार्गव को बुलाकर स्वजनों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार करा दिया।

    महिला ने कबूला

    इस दौरान स्वजनों ने कैलाश के गले पर रस्सी जैसे निशान देखे, जिसके बाद शक गहरा गया। पंचायत में महिला ने कबूल किया कि उसने अपने पति की हत्या की है। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेजा।

    पूछताछ में संपो ने बताया कि करीब एक साल पहले उसके पति कैलाश ने उकावद निवासी प्रदीप भार्गव की जमीन बंटाई पर ली थी। इसके दौरान संपो और प्रदीप के बीच संबंध स्थापित हो गए। दोनों के बीच मोबाइल पर भी बातचीत होती थी।

    घटना वाली रात विवाद के दौरान पति ने संपो के गले में रस्सी डालकर दम घुटाने की कोशिश की। इसके बाद संपो ने वही रस्सी लेकर पति की गर्दन में लपेटकर खींचा, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई।

    इसे भी पढ़ें- Air India Flight: इंदौर जा रही एअर इंडिया उड़ान में इंजन आग का संकेत, पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग कराई

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.