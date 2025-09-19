Guna: "मैडम, आप मत जाओ..." वार्डन की विदाई पर फूट-फूटकर रो पड़ीं छात्रावास की छात्राएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, गुना। जिले के म्याना स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में वार्डन के छात्रावास छोड़ने के अवसर पर छात्राओं ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। इस दौरान कई छात्राएं वार्डन से लिपटकर बिलख-बिलख कर रोईं।

नई वार्डन को मिली जिम्मेदारी

दरअसल, छात्रावास की वार्डन शबनम बानो म्याना के कटरा मोहल्ला प्राथमिक स्कूल में पदस्थ रहते हुए छात्रावास वार्डन की जिम्मेदारी भी संभाल रही थीं। वे करीब चार वर्ष छह माह से दोनों कार्य देख रही थीं। अब छात्रावास में नई वार्डन को पदस्थ किया गया है, जबकि शबनम बानो प्राथमिक स्कूल में सेवाएं देती रहेंगी।