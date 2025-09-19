मेरी खबरें
    Guna: "मैडम, आप मत जाओ..." वार्डन की विदाई पर फूट-फूटकर रो पड़ीं छात्रावास की छात्राएं

    जिले के म्याना स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में वार्डन के छात्रावास छोड़ने के अवसर पर छात्राओं ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। इस दौरान कई छात्राएं वार्डन से लिपटकर बिलख-बिलख कर रोईं।

    By gajendra shrivastava
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 11:12:44 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 11:12:44 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, गुना। जिले के म्याना स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में वार्डन के छात्रावास छोड़ने के अवसर पर छात्राओं ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। इस दौरान कई छात्राएं वार्डन से लिपटकर बिलख-बिलख कर रोईं।

    नई वार्डन को मिली जिम्मेदारी

    दरअसल, छात्रावास की वार्डन शबनम बानो म्याना के कटरा मोहल्ला प्राथमिक स्कूल में पदस्थ रहते हुए छात्रावास वार्डन की जिम्मेदारी भी संभाल रही थीं। वे करीब चार वर्ष छह माह से दोनों कार्य देख रही थीं। अब छात्रावास में नई वार्डन को पदस्थ किया गया है, जबकि शबनम बानो प्राथमिक स्कूल में सेवाएं देती रहेंगी।

    विदाई के मौके पर छात्राएं भावुक होकर बार-बार कह रही थीं, "मैडम, आप मत जाइए।"छात्राओं को रोता देख शबनम बानो ने उन्हें गले से लगाया और ढांढस बंधाया। उन्होंने छात्राओं से कहा कि वे उन्हें परिवार की तरह मानती हैं और हमेशा याद करेंगी। साथ ही यह भरोसा भी दिलाया कि वे कटरा मोहल्ला स्कूल में उपलब्ध रहेंगी।

