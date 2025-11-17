मेरी खबरें
    भांजे ने किया RJD का समर्थन तो दोनों मामा ने मिलकर मार डाला, बिहार चुनाव परिणाम पर कर रहे थे बहस

    बिहार चुनाव परिणामों पर बहस के बाद दो मामा ने अपने ही भांजे की हत्या कर दी गई। बताया गया कि रविवार रात शराब पार्टी के दौरान मामा जेडीयू और भांजा आरजेडी के समर्थन में बात कर रहा था।

    By Dhruv Kumar
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 07:44:38 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 07:51:21 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, गुना। बिहार चुनाव परिणामों पर बहस के बाद दो मामा ने अपने ही भांजे की हत्या कर दी गई। बताया गया कि रविवार रात शराब पार्टी के दौरान मामा जेडीयू और भांजा आरजेडी के समर्थन में बात कर रहा था। इसी दौरान किसी बात से नाराज मामाओं ने पहले ताे भांजे से मारपीट की, जिसके बाद उसका मुंह कीचड़ में तब तक दबा रखा, जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

    शराब पार्टी के दौरान बिहार चुनाव पर चर्चा

    जानकारी के अनुसार राजेश पुत्र सुखदेव मांझी उम्र 25 साल, तूफानी पुत्र कैलाश मांझी उम्र 27 साल और शंकर पुत्र लखन मांझी निवासी जिला शिवहर बिहार कुछ ही दिन पहले गुना मजदूरी करने के लिए आए थे। उनके साथ भांजा शंकर भी था। तीनों लोग कैंट पुलिस लाइन में निर्माणाधीन सरकारी क्वाटर्स में मजदूरी कर रहे थे। रविवार की रात उन्होंने साथ मिलकर भोजन पकाया और शराब पार्टी की। इसी दौरान हाल ही में घोषित बिहार चुनाव के परिणामों पर चर्चा शुरू हो गई।


    भांजे का मुंह कीचड़ में डाल दिया

    बताया गया कि मामा राजेश और तूफानी जहां जेडीयू, तो शंकर आरजेडी के समर्थन में बात कर रहे थे। इसी बीच मामाओं ने जेडीयू नेता के बारे में कुछ बोल दिया, जो शंकर को नागबार गुजरी और तीनों में बहस होने लगी। इधर, झगड़ा बढ़ने पर दोनों मामाओं ने भांजे के साथ मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, शंकर का मुंह कीचड़ में डाल दिया। इससे उसके मुंह में पानी-कीचड़ भरने से दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। साथ ही शव को पोस्टमार्टम कक्ष में रखवाकर मृतक के स्वजनों को सूचना दी गई।

    शराब पार्टी के दौरान मामाओं और भांजे के बीच बिहार चुनाव परिणामों को लेकर बहस हुई। इसी पर किसी बात से नाराज दोनों मामा ने भांजे के साथ मारपीट और मुंह कीचड़ में डाल दी। संभवतया दम घुटने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपित मामा को गिरफ्तार कर लिया है। - अनूप भार्गव, थाना प्रभारी कैंट

