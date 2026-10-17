ब्रिटेन में पढ़ाई करने के नाम पर गुना के छात्र ने सरकार से लिए 37 लाख, लेकिन विदेश गया ही नहीं, FIR दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, गुना। मध्य प्रदेश के गुना जिले के एक छात्र ने पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना को चूना लगा दिया। छात्र ने स्नातकोत्तर की शिक्षा के लिए यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) जाने के नाम पर 37 लाख रुपये की छात्रवृत्ति ली, लेकिन पढ़ाई करने गया ही नहीं। एक साल बाद विभाग ने छात्र के विरुद्ध एफआइआर कराई है।

गुना कैंट थाना प्रभारी अनूप भार्गव ने बताया कि पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से की गई शिकायत के आधार पर एफआइआर की गई है। शिकायती आवेदन में कहा गया है कि दीपक पुत्र अरविंद धाकड़ (24) ने यूके में उच्च शिक्षा के लिए विभाग से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था। इस पर विभाग द्वारा 37 लाख रुपये की राशि स्वीकृत कर दी, लेकिन छात्र विदेश गया ही नहीं और विभाग से प्राप्त राशि खर्च कर दी।