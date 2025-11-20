गुना-आरोन रोड पर ट्रक की टक्कर से कार सवार तीन युवकों की मौत, चार लोग घायल

नईदुनिया प्रतिन‍िधि, गुना। मध्य प्रदेश के गुना जिले में आरोन मार्ग पर ट्रक की टक्कर से कार सवार तीन युवकों की मौत हो गई। हादसे में चार लोग घायल हो गए। इसमें से दो गंभीर घायलों को भोपाल रेफर किया गया है। मृतकों के नाम आकाश चौरसिया, नमोनारायण मीणा और मनीष बताए गए हैं। वहीं योगेश कारोलिया, पारस करोलिया, सूरज जाटव, अजय शाक्य हादसे में घायल हो गए। इनमें से योगेश और पारस गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन्हें इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया है।

दुर्घटना इतनी तेज थी कि कार के पर परखच्चे उड़ गए, ट्रक भी मौके पर पलट गया। दुर्घटना ग्राम भिलेरा के पास हुई। मनीष पुत्र सुशील चंद्र निवासी ग्राम पेंची चांचौड़ा की यह कार थी। मनीष के पिता सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी पशुपालन विभाग चांचौड़ा हैं। मनीष खुद बीएससी वेटरनरी डिप्लोमा होल्डर था। सभी दोस्त कॉलेज के बताए गए हैं। जो आरोन में रहने वाले दो दोस्तों के पास मिलने गए थे और साथ में गुना लौट रहे थे।