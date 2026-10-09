पैर में फ्रैक्चर, लंगड़ाते हुए एसपी दफ्तर पहुंचे पीड़ित परिवार ने मांगा न्याय, पुलिस पर लगाया आरोपियों को बचाने का आरोप

नवदुनिया प्रतिनिधि, गुना। कुंभराज थानाक्षेत्र के ग्राम बंदरुआ में हुए जानलेवा हमले के शिकार पीड़ित गुरुवार को न्याय की गुहार लगाने एसपी ऑफिस पहुंचा। हाथों में बैसाखी, पैर में फ्रैक्चर और लंगड़ाते हुए पीड़ित और स्वजनों ने शिकायती आवेदन सौंपा। पीड़ितों ने एसपी से आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी और मामले में जान से मारने के प्रयास जैसी धाराएं बढ़ाने की गुहार लगाई।

पीड़ितों ने पुलिस पर लगाए आरोप पुलिस अधीक्षक को सौंपे आवेदन में पीड़ित मोहरसिंह गुर्जर उम्र 40 साल ने बताया कि बीते 27 सितंबर को गांव के ही दबंगों ने उम्मेद सिंह गुर्जर और राजाराम गुर्जर पर फरसा, लाठी व लुहांगी से जानलेवा हमला कर दिया था। हमले में उम्मेद सिंह के सिर में फरसा मारा गया, जिससे उम्मेद और राजाराम के हाथ-पैर टूट गए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी कुंभराज पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार नहीं किया है।