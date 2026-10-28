ग्वालियर में 10 घंटे चली सुनवाई, दारूल कुरआन मदरसे के 22 बच्चे माता-पिता को सौंपे

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। एजी ऑफिस स्थित दारूल कुरआन मदरसे में छापेमारी के बाद रेस्क्यू किए गए 26 बच्चों में 22 बच्चों को मंगलवार को बाल कल्याण समिति ने उनके माता पिता के सुपुर्द कर दिया। चार बालक जो बाहरी राज्यों के हैं उनकी सोशल इंवेस्टीगेशन रिपोर्ट यानी एसआइआर पूर्ण न हो पाने के कारण बुधवार को बच्चे दिए जाएंगे। सुबह दस बजे से गोविंदपुरी चौराहा स्थित कार्यालय में बाल कल्याण समिति के चार सदस्यों ने एसआइआर प्रक्रिया और काउंसिलिंग पूरी की और बच्चों को माता पिता के सामने सौंपा।

रात तक चली प्रक्रिया में पूरे दिनभर बच्चों के परिवार का जमावड़ा लगा रहा और कई बार कार्यालय स्टाफ को बाहर भी निकालना पड़ गया। वहीं बच्चियों ने काउंसिलिंग के दौरान भी बाल कल्याण समिति के सदस्यों के सामने मदरसे में मारपीट की बात को दोहराया, यानी बच्चियां अपने बयानों पर अडिग हैं। अब समिति की ओर से पुलिस को जांच प्रतिवेदन पहुंचना शेष है जिसके आधार पर एफआइआर दर्ज की जाएगी।

स्कूली पढ़ाई से दूर रखा बता दें कि बीते शुक्रवार को ही मप्र राज्य बाल अधिकार सरंक्षण आयोग की अध्यक्ष निवेदिता शर्मा ने महिला एवं बाल विकास विभाग व बाल कल्याण समिति के सदस्यों के साथ संयुक्त छापेमारी दारूल कुरआन मदरसे में की थी। यहां 26 बालक बालिकाएं छह से सोलह उम्र के मिले जिनसे मौके पर चर्चा में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। बच्चियों ने बताया कि मदरसे में उनके साथ मारपीट की जाती है और स्कूली पढ़ाई से दूर रखा जाता है। छोटे बच्चों को शिशु गृह में रखवाया बाजी नजमा, साबिर मारपीट करते हैं और अनस का भी नाम परेशान करने को लेकर बताया। बच्चियां एक कमरे में बंद मिलीं और उन्हें बुर्का पहनाकर रखा था। यहां कुल 57 बच्चे रजिस्टर्ड हैं और मौेक पर जब मदरसे को लेकर मान्यता व अन्य दस्तावेज मांगे गए तो कुछ भी नहीं दिया गया। बच्चियों को बालिका गृह भेजा गया व बच्चों को बालक गृह और छोटे बच्चों को शिशु गृह में रखवाया गया।