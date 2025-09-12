धमकाया, ब्लैकमेलिंग, रेप... ग्वालियर में 17 साल की छात्रा को 16 साल के किशोर ने कहीं का नहीं छोड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के पुरानी छावनी स्थित मोतीझील इलाके में 17 वर्षीय छात्रा के साथ पड़ोस में रहने वाले 16 वर्षीय किशोर ने दुष्कर्म किया। उसने छात्रा को बदनाम करने की धमकी दी। फिर वह उसे ब्लैकमेल करने लगा। जब छात्रा को दोबारा मिलने के लिए बुलाया, तब छात्रा ने पूरी घटना स्वजन को बताई। इसके बाद स्वजन उसे लेकर थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज करवाई।

12वीं कक्षा में पढ़ती है छात्रा पुरानी छावनी स्थित मोतीझील इलाके में रहने वाली छात्रा कक्षा 12वीं की छात्रा है। 14 अगस्त को वह घर में अकेली थी। तभी पड़ोस में रहने वाले 16 वर्षीय किशोर ने उसे बात करने के बहाने छत पर बुलाया। इस दौरान उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। जब छात्रा ने विरोध किया तो मारपीट की और बदनाम करने की धमकी दी।