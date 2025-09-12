धमकाया, ब्लैकमेलिंग, रेप... ग्वालियर में 17 साल की छात्रा को 16 साल के किशोर ने कहीं का नहीं छोड़ा

मेरी खबरें
    Gwalior Crime: ग्वालियर के पुरानी छावनी स्थित मोतीझील इलाके में 17 वर्षीय छात्रा के साथ पड़ोस में रहने वाले 16 वर्षीय किशोर ने दुष्कर्म किया। उसने छात्रा को बदनाम करने की धमकी दी फिर वह उसे ब्लैकमेल करने लगा। जब छात्रा को दोबारा मिलने के लिए बुलाया, तब छात्रा ने पूरी घटना परिजनों को बताई।

    By amit mishra
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 12 Sep 2025 09:23:17 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Sep 2025 09:24:07 PM (IST)
    17 वर्षीय छात्रा से पड़ोसी किशोर ने किया दुष्कर्म (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. 16 वर्षीय किशोर ने छात्रा का किया दुष्कर्म
    2. छात्रा को बदनाम करने की धमकी दी
    3. छात्रा ने घर से निकलना भी बंद किया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के पुरानी छावनी स्थित मोतीझील इलाके में 17 वर्षीय छात्रा के साथ पड़ोस में रहने वाले 16 वर्षीय किशोर ने दुष्कर्म किया। उसने छात्रा को बदनाम करने की धमकी दी। फिर वह उसे ब्लैकमेल करने लगा। जब छात्रा को दोबारा मिलने के लिए बुलाया, तब छात्रा ने पूरी घटना स्वजन को बताई। इसके बाद स्वजन उसे लेकर थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज करवाई।

    12वीं कक्षा में पढ़ती है छात्रा

    पुरानी छावनी स्थित मोतीझील इलाके में रहने वाली छात्रा कक्षा 12वीं की छात्रा है। 14 अगस्त को वह घर में अकेली थी। तभी पड़ोस में रहने वाले 16 वर्षीय किशोर ने उसे बात करने के बहाने छत पर बुलाया। इस दौरान उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। जब छात्रा ने विरोध किया तो मारपीट की और बदनाम करने की धमकी दी।

    छात्रा ने घर से निकलना भी बंद किया

    छात्रा बदनामी के डर से चुप रही। वह छात्रा को ब्लैकमेल करने लगा। इसके चलते छात्रा ने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। छात्रा ने बीते रोज स्वजन को पूरी घटना बताई। इसके बाद इस मामले में पुलिस तक शिकायत पहुंची। पुलिस ने तुरंत एफआइआर दर्ज की।

