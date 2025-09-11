17 साल की आदिवासी नाबालिग युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर बनाया वीडियो, 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जांजगीर चांपा: जिले के शिवरीनारायण थाना क्षेत्र में 17 साल की आदिवासी नाबालिग युवती से सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पुलिस ने तीन आरोपी युवकों को गिरफ्तार का लिया है वहीं एक आरोपी युवक फरार है जिसकी खोजबीन की जा रही है।
जानकारी के अनुसार नाबालिग लड़की अपने परिचित के दोस्त के साथ बाइक पर घूमने गई थी। इसी दौरान बाइक में सवार चार युवकों ने उन्हें देख लिया और डरा धमकाकर नाबालिग से चारों युवकों ने जंगल में अनाचार किया। इतना ही नहीं मौके का वीडियो भी बनाया और उन्हें ब्लैकमें कर उनसे पैसे की मांग करने लगे। जब पैसे की डिमांड पूरी नहीं तो वीडियो प्रसारित करने की धमकी देने लगे।
नाबालिग युवती के स्वजन ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामले में पुलिस ने चार में से तीन आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी युवक फरार बताया जा रहा है।
शिवरीनारायण थाना प्रभारी प्रवीण द्विवेदी ने बताया कि नाबालिग प्रेमी जोड़े 9 सितंबर की दोपहर बाइक से सैर पर निकले थे। प्रेमी जोड़े जंगल की ओर जा रहे थे तभी बाइक सवार चार युवकों ने उन्हें देख लिया। चारों युवकों ने उनका पीछा किया और प्रेमी जोड़े को पकड़ लिया। चारों ने नाबालिग लड़की से बारी बारी से अनाचार किया।
इस दौरान उसका वीडियो भी बना लिया। घटना की जानकारी किसी को न बताने की शर्त रखी और जान से मारने और वीडियो को प्रसारित करने की धमकी दी। डरी सहमी नाबालिग लड़की किसी तरह अपने घर पहुंची और घटना की जानकारी स्वजन को दी। मामले में पुलिस के द्वारा अपराध दर्ज कर फरार आरोपी युवक की पतासाजी के साथ साथ घटना के सभी बिंदु पर जांच की जा रही है।
पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी उत्तम खूंटे, सोम निर्मलकर, दुर्गेश सहिस और सोम गोड़ के खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने इनमें से तीन आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक युवक फरार है। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी युवक पामगढ़ थाना क्षेत्र के हैं।