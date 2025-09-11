मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    17 साल की आदिवासी नाबालिग युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर बनाया वीडियो, 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार

    जांजगीर-चांपा जिले के शिवरीनारायण थाना क्षेत्र में अपने दोस्त के साथ घुमने गई 17 साल की नाबालिग आदिवासी युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। आरोपियों ने युवती के साथ अनाचार का वीडियो बनाया और उसे जान से मारने की धमकी दी। मामले में पुलिस ने 3 आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी फरार चल रहा है।

    By Madan Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 12:27:56 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 12:46:37 PM (IST)
    17 साल की आदिवासी नाबालिग युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर बनाया वीडियो, 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार
    नाबालिग युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म (सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. दोस्त के साथ घुमने गई युवकी के साथ दरिंदगी
    2. 4 युवकों ने पीछाकर युवती के साथ किया दुष्कर्म
    3. नाबालिग युवती का वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जांजगीर चांपा: जिले के शिवरीनारायण थाना क्षेत्र में 17 साल की आदिवासी नाबालिग युवती से सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पुलिस ने तीन आरोपी युवकों को गिरफ्तार का लिया है वहीं एक आरोपी युवक फरार है जिसकी खोजबीन की जा रही है।

    जानकारी के अनुसार नाबालिग लड़की अपने परिचित के दोस्त के साथ बाइक पर घूमने गई थी। इसी दौरान बाइक में सवार चार युवकों ने उन्हें देख लिया और डरा धमकाकर नाबालिग से चारों युवकों ने जंगल में अनाचार किया। इतना ही नहीं मौके का वीडियो भी बनाया और उन्हें ब्लैकमें कर उनसे पैसे की मांग करने लगे। जब पैसे की डिमांड पूरी नहीं तो वीडियो प्रसारित करने की धमकी देने लगे।

    नाबालिग युवती के स्वजन ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामले में पुलिस ने चार में से तीन आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी युवक फरार बताया जा रहा है।

    वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल

    शिवरीनारायण थाना प्रभारी प्रवीण द्विवेदी ने बताया कि नाबालिग प्रेमी जोड़े 9 सितंबर की दोपहर बाइक से सैर पर निकले थे। प्रेमी जोड़े जंगल की ओर जा रहे थे तभी बाइक सवार चार युवकों ने उन्हें देख लिया। चारों युवकों ने उनका पीछा किया और प्रेमी जोड़े को पकड़ लिया। चारों ने नाबालिग लड़की से बारी बारी से अनाचार किया।

    इस दौरान उसका वीडियो भी बना लिया। घटना की जानकारी किसी को न बताने की शर्त रखी और जान से मारने और वीडियो को प्रसारित करने की धमकी दी। डरी सहमी नाबालिग लड़की किसी तरह अपने घर पहुंची और घटना की जानकारी स्वजन को दी। मामले में पुलिस के द्वारा अपराध दर्ज कर फरार आरोपी युवक की पतासाजी के साथ साथ घटना के सभी बिंदु पर जांच की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बड़ा हत्याकांड, परिवार के 5 लोगों मारकर लाशों को घर में गाड़ने की आशंका

    ये आरोपी वारदात में शामिल

    पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी उत्तम खूंटे, सोम निर्मलकर, दुर्गेश सहिस और सोम गोड़ के खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने इनमें से तीन आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक युवक फरार है। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी युवक पामगढ़ थाना क्षेत्र के हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.