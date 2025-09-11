मेरी खबरें
    यूपी में मिली ग्वालियर से अपहृत 3 साल की राधा, नि:संतान बेटी को देने के लिए उठा ले गई थी महिला

    बेटा व बेटी की चाहत में अब लोग अपराध करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ताजा मामला 25 अगस्त को स्टेशन से गायब हुई तीन साल की बच्ची राधा का है, जिसे जीआरपी ने उत्तर प्रदेश के कासगंज से बरामद किया है।

    Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 04:15:22 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 04:15:21 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। बेटा व बेटी की चाहत में अब लोग अपराध करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ताजा मामला 25 अगस्त को स्टेशन से गायब हुई तीन साल की बच्ची राधा का है, जिसे जीआरपी ने उत्तर प्रदेश के कासगंज से बरामद किया है। ग्वालियर में मजदूरी करने वाली महिला अपने एक साथी के साथ बच्ची का अपहरण कर उसे अपनी बेटी के पास कासगंज छोड़ आई थी, क्योंकि बेटी के कोई संतान नहीं है। जीआरपी ने दोनों आरोपितों को कासगंज से हिरासत में ले लिया है।

    पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से पकड़ा

    जीआरपी टीआइ बबीता कठेरिया ने बताया कि 25 अगस्त को गोराघाट दतिया निवासी रजनी अहिरवार की तीन वर्षीय बेटी राधा का प्लेटफार्म एक से अपहरण हो गया था। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों से पता चला कि राधा कासगंज में है। वहां दबिश की गई, तो बच्ची महेशपुर इलाके में मिल गई। जीआरपी ने सोमवती लोधी और शिवा गोस्वामी को हिरासत में लिया। पूछताछ में सोमवती ने बताया कि वह और शिवा, दोनों मजदूरी करते हैं।

    सोमवती के मन में आया लालच

    अगस्त में दोनों ग्वालियर में मजदूरी के लिए आए थे और जब वापस लौट रहे थे, तो स्टेशन पर अकेली बैठी राधा को देखा। सोमवती की बेटी रजनी लोधी भी कासगंज में रहती है और शादी के 10 साल बाद भी उसके कोई संतान नहीं हैं। इसके चलते सोमवती के मन में लालच आ गया और उन्होंने राधा को उठा लिया था।

