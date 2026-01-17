साइबर ठगी में प्रयोग किए जाने वाले 5300 म्यूल खाते चिह्नित, अकाउंट होल्डर्स पर होगी एफआईआर

अमित मिश्रा, नईदुनिया, ग्वालियर। साइबर ठगी में इस्तेमाल हुए 5300 म्यूल खाते चिह्नित किए गए हैं। ये सभी बैंक खाते मध्य प्रदेश के हैं। राज्य साइबर सेल ने संदिग्ध लेनदेन के बाद इनकी पहचान ऑपरेशन मैट्रिक्स के अंतर्गत केंद्रीय गृह मंत्रालय के आई-फोर-सी (इंडियन साइबर क्राइम को-आर्डिनेशन सेंटर) की मदद से की है। अब इनकी जांच की जा रही है। ये बैंक खाते फर्स्ट लेयर के हैं, जिनमें ठगी की रकम सीधे पहुंची। दूसरी और तीसरी लेयर के म्यूल खातों की भी जांच की जाएगी।

मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा ऑपरेशन चलाया गया है, जब सीधे बैंक खातों को टारगेट किया जा रहा है। राज्य साइबर सेल के मुताबिक, म्यूल खाता धारकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 319(2), आइटी एक्ट 66-सी, 66-डी के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके बाद इन्हें जेल भेजा जाएगा।

कहां के कितने म्यूल बैंक खाते

इंदौर- 562

भोपाल- 383

ग्वालियर- 377

जबलपुर- 347

उज्जैन- 144

15 दिन में म्यूल खातों का नेटवर्क चलाने वाली दो गैंग पकड़े

ग्वालियर पुलिस ने पिछले 15 दिन में म्यूल खातों का नेटवर्क चलाने वाले दो गैंग पकड़े हैं, जिन्होंने तीन हजार से अधिक बैंक खाते किराये पर उपलब्ध करवाये, जिनमें ठगी की रकम भेजी गई। आरोपितों ने इसके लिए आर्थिक रूप से कमजोर, मजदूर, ग्रामीण, बेरोजगार युवा और इंटरनेट मीडिया पर पार्टटाइम जाब की तलाश करने वालों को निशाना बनाया। करीब 95 प्रतिशत बैंक खाते निजी बैंकों के हैं। इसमें बैंककर्मी की संलिप्तता भी सामने आई है।

टेलीग्राम एप से म्यूल खातों का नेटवर्क, विदेश तक जुड़े तार

राज्य साइबर सेल की पड़ताल में सामने आया है कि यह पूरा नेटवर्क टेलीग्राम एप के जरिये संचालित हो रहा है। टेलीग्राम एप से ही विदेश में बैठे ठग गैंग के सरगना तक म्यूल खातों की जानकारी पहुंचाई जाती है और ठगी का रुपया इन्हीं म्यूल खातों में ट्रांसफर कर यूएसडीटी से क्रिप्टो ट्रेडिंग की जाती है। फिर ठगी का पैसा चीन, कंबोडिया, दुबई सहित अन्य देशों में पहुंच जाता है।