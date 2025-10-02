ग्वालियर के फूलबाग और दीनदयाल नगर में 65-65 फीट के रावण का पुतला दहन होगा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। विजयादशमी के मौके पर बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव दो अक्टूबर यानी गुरुवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। शहर में छह स्थानों पर रावण के बड़े पुतलों का दहन होगा। इनमें फूलबाग मैदान और दीनदयाल नगर में 65-65 फीट के रावण के पुतले जलाए जाएंगे। वहीं शताब्दीपुरम में 60 फीट का रावण जलेगा। शहर में छोटे-बड़े करीब पांच हजार से अधिक रावण के पुतले तैयार किए गए हैं।

बारिश को देखते हुए जीवाजी क्लब में इस रावण दहन की परंपरा नहीं होगी। विजयादशमी पर शस्त्र पूजन भी किया जाएगा। इधर क्षत्रिय समाज सहित दूसरी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं कई कार्यक्रमों का आयोजन करेंगी। इसके साथ ही चल समारोह भी निकाले जाएंगे। लक्ष्मीबाई कालोनी स्थित गंगादास की बड़ी शाला में शस्त्र पूजन किया जाएगा। इस मौके पर प्राचीन तोप भी चलाई जाएगी।

कहां कितनी ऊंचाई का रावण

- श्रीरामलीला समारोह समिति की ओर से फूलबाग मैदान में रात नौ से 9.30 बजे के बीच 65 फीट का रावण, 55 फीट के कुंभकरण और 50 फीट मेघनाद के पुतले जलाए जाएंगे।

- नवदुर्गा सेवा समिति दीनदयाल नगर की ओर से रात 10 बजे 65 फीट के रावण और 50-50 फीट के कुंभकरण और मेघनाद के पुतले जलाए जाएंगे।

- चेतना मंच ग्वालियर की ओर से शताब्दीपुरम में रात साढ़े नौ बजे 60 फीट का रावण और 40-40 फीट के कुंभकरण और मेघनाद जलाए जाएंगे। कार्यक्रम शाम सात बजे शुरू हो जाएगा।

- दशहरा उत्सव एवं सांस्कृतिक समिति सी ब्लाक दशहरा मैदान थाटीपुर में रात 8.30 बजे 50 फीट के रावण और 45-45 फीट के कुंभकरण और मेघनाद के पुतले जलाए जाएंगे।

यहां होंगे कार्यक्रम

- ग्वालियर दुर्ग से सुबह 11 बजे भगवान श्रीराम की पूजा के बाद विशाल विजय यात्रा निकाली जाएगी। झांकियों, शस्त्र पूजन सहित यह चल समारोह इंद्रप्रस्थ गार्डन पर समापन होगा।

- संकट मोचन हनुमान बालाजी धाम मंदिर गोलपाड़ा पर श्रीराम व उनके शस्त्रों का पूजन, झांकी व रावण दहन होगा। इस मौके पर सबसे वरिष्ठ क्षत्रिय का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम में खीर, बूरा, घोंटा सब्जी व पूरी की प्रसादी परोसी जाएगी।

- चेतना मंच की ओर से शताब्दीपुरम दशहरा मैदान में समाजसेवी नितिन मांगलिक को पुरुषोत्तम सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर होंगे। कार्यक्रम में रामकथा नृत्य-नाटिका, रावण दहन व आतिशबाजी भी होगी।

- अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से वार्षिक दशहरा मिलन समारोह शमी पूजन, शस्त्र पूजन के साथ सहभोज कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा प्रदेश सचिव ललित सिंह तोमर ने बताया कि कार्यक्रम में सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रम होंगे तथा समाज में विभिन्न क्षेत्रों में अपना विशिष्ट योगदान देने वाले क्षत्रियों का सामान भी किया जाएगा।